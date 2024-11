Condenan agresión a Javier Aguirretras recibir golpe en la cabeza

Agencias

La Concacaf informó que investigará el incidente en el que un aficionado arrojó una lata contra el técnico mexicano, que le provocó lesión en la cabeza

La Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf) expresó este sábado su “condena enérgica” por la agresión que sufrió Javier Aguirre, a quien golpearon en la cabeza con una lata arrojada por un aficionado, en el partido disputado entre Honduras y la Selección Mexicana en San Pedro Sula, y adelantó que abrirá una investigación sobre el incidente.

La Concacaf ha remitido el caso a la Comisión Disciplinaria de la Concacaf para su” revisión e investigación” debido a la gravedad de la agresión, que causó a Aguirre un escandaloso corte, informa esta organización en un comunicado.

“La seguridad de los equipos y de los aficionados es una prioridad para la Concacaf. Este tipo de comportamientos violentos no tienen cabida en el futbol”, señaló la confederación perteneciente a la FIFA.

El suceso tuvo lugar al final del partido en el que Honduras se impuso a México por 2-0, correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf el pasado viernes.

Al ir a saludar al seleccionador hondureño, Reinaldo Rueda, el técnico mexicano recibió el impacto del objeto en la cabeza, lo que provocó que empezara a sangrar y que tuviera que ser atendido por los servicios médicos.

Aguirre restó importancia al incidente, mientras que Rueda expresó su rechazo. “Eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe, me hubieron podido golpear a mí, él me fue a saludar en ese momento”.

