Devanhy Beltrán es ejemplo a seguir por su perseverancia en Paranatación

La joven de 15 años inició su carrera hace siete años y ha logrado obtener el premio Estatal del Deporte en categoría Prospecto

Redacción Entorno Informativo

Hace alrededor de siete años Devanhy Beltrán empezó su carrera como paranadadora, sin imaginar que en algún momento pudiera sobresalir en alguna disciplina deportiva.

Pero actualmente, las excelentes actuaciones de la jovencita de 15 años de edad, quien es una sobresaliente nadadora de deporte adaptado (en la categoría de Ciegos y Débiles Visuales), le valieron ser elegida ganadora en la modalidad de Prospecto del Premio Estatal del Deporte 2024.

“Jamás pensé que llegaría tan lejos, me siento muy feliz. Al principio no lo podía creer, es un gran logro; estoy motivada para continuar en el deporte y seguir la preparación rumbo al 2025. Quien persevera alcanza, quiero agradecer a toda mi familia y a mi entrenador Octavio (González), pues siempre me ha dado la confianza”, dijo la multimedallista nacional.

La actuación de la paranadadora sonorense resultó espectacular en los Paranacionales Conade 2024, realizados en Oaxaca, en donde ganó cinco medallas doradas (50 metros libres, dorso, pecho y mariposa y en 200 libres), para demostrar su gran capacidad de superación personal, ya que el año pasado obtuvo la misma cifra de preseas, con la diferencia que fueron de plata.

Al recordar cómo llegó a la alberca “Héroes de Caborca”, Devanhy Beltrán hizo memoria de cuando su abuela le narró competencias mundiales de natación que pasaban por televisión, lo cual la inspiró a acercarse a una piscina.

