Disney prepara nueva trilogía de ‘Star Wars’ bajo la dirección de Simon Kinberg, productor de X-Men y Deadpool

Una nueva trilogía de Star Wars, a cargo de Simon Kinberg, productor de X-Men y co-creador de Star Wars Rebels, se encontraba en las primeras etapas de desarrollo en Walt Disney Co., según reveló el jueves una fuente cercana al proyecto. Kinberg no solo estaría escribiendo esta nueva entrega de la franquicia, sino también produciéndola en colaboración con la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Desde el estreno de El ascenso de Skywalker en 2019, Disney no había lanzado otra cinta de la saga en la pantalla grande, y esta nueva trilogía promete marcar un giro. Según la fuente, la trama abordará una historia independiente, no vinculada con la línea de la familia Skywalker. Sin embargo, aún no se dieron a conocer más detalles sobre la temática o el momento en el que se situará en la cronología del universo galáctico.

Star Wars, creada en 1977 por George Lucas, ha sido una de las franquicias más rentables de la historia cinematográfica, generando más de 5 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Disney también tiene varios proyectos de Star Wars en desarrollo. Uno de ellos es The Mandalorian y Grogu, que lleva a la gran pantalla a los populares personajes de la serie de Disney+ y que se espera llegue a los cines en mayo de 2026.

