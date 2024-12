Elton John reveló su lucha por recuperar la visión tras grave infección ocular

Elton John compartió que, meses después de enfrentar una seria infección ocular, aún no ha logrado recuperar por completo su visión. Durante una gala especial del musical The Devil Wears Prada en Londres, el legendario músico agradeció a su esposo, David Furnish, por su apoyo constante, describiéndolo como su “roca” en estos momentos difíciles.

“No pude asistir a muchos de los preestrenos porque, como saben, he perdido la vista, así que me resulta difícil verlo. Pero me encanta oírlo y, vaya, esta noche sonó genial”, expresó John desde el escenario.

En una reciente entrevista para Good Morning America, el artista de 77 años habló sobre cómo esta situación ha afectado su vida profesional. Relató que en julio contrajo una infección en el sur de Francia, lo que le provocó la pérdida de visión en el ojo derecho, mientras que el izquierdo tampoco se encuentra en óptimas condiciones.

“Entonces, hay esperanza y ánimos de que estaré bien, pero… estoy un poco estancado en este momento, porque puedo hacer algo como esto (la entrevista), pero entrar al estudio y grabar no sé, porque no puedo ver una letra para empezar”, comentó John sobre los retos que enfrenta para volver a trabajar.

El cantante habló por primera vez de su condición en septiembre, cuando explicó a través de Instagram que había estado “lidiando con una infección ocular grave” que lo dejó con “visión limitada en un ojo”. A pesar de ello, manifestó sentirse “optimista” por los avances logrados hasta ahora.

“He estado pasando el verano recuperándome tranquilamente en casa”, escribió en esa ocasión, además de agradecer al equipo médico y a su familia por su apoyo incondicional.

Aunque Elton John concluyó su carrera de giras en 2023, continúa contribuyendo al mundo del entretenimiento. Escribió la música para The Devil Wears Prada, un musical basado en la novela homónima de 2003, que fue adaptada al cine en 2006. Su dedicación al arte permanece intacta, incluso en medio de este desafío personal.

