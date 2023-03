En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Empieza a notarse reconstrucción de Hermosillo

Después de muchos meses de pavimentación, repavimentación y programa de bacheo, se empiezan a notar los esfuerzos de la administración municipal. El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, se comprometió con la ciudadanía y ya se están viendo los resultados. Qué bien, ya hay más calles y avenidas por donde transitar. Es que después de dos malas administraciones la ciudad capital se encontraba muy destruida. Qué bueno que Hermosillo ya está tomando forma, como en sus mejores años, cuando era la capital del Noroeste de México.

Es que el Toño desde el primer día de su administración empezó a trabajar, sin buscar culpables de las condiciones físicas en que encontró a uno de los municipios más bonitos de México. Empezó a mirar adelante, con mucho contacto con la ciudadanía y esto le ha dado buenos resultados.

El Presidente Municipal casi a diario celebrar reuniones en los barrios y colonias del municipio. En estas reuniones la gente le plantea los problemas en forma directa, sin darle vueltas al asunto. En el mi momento el alcalde les dice a los residentes si se va a resolver el problema y en qué tiempo.

Los Miércoles Ciudadano le ha ayudado mucho a Toño a estar en contacto con la ciudadanía, allí, en confianza, la gente le plantea sus problemas y necesidades y, de inmediato, se le trámite al asunto.

Es que el alcalde se lleva a estas reuniones a todos sus funcionarios y de inmediato se turnas los problemas a las dependencias. El primer edil se da tiempo para todo, atiende asuntos en Palacio Municipal, se reúne con empresarios, con funcionarios de otros niveles de gobierno y con los vecinos de los barrios y colonias del municipio, incluyendo el área rural.

No es fácil ser alcalde de un municipio como Hermosillo, en donde son muchos los problemas y de todo tipo, en donde el dinero no alcanza, por lo que se tienen hacer alcanzar ahorrando mucho. Más cuando los apoyos no llegan a tiempo y se tienen que recurrir a las buenas relaciones con funcionarios federales y estatales. Lo bueno que el Toño es un político muy fogueado, ha sido dos veces diputado federal, funcionarios federal y estatal y, presidente municipal de Guaymas. Saben qué puertas tocar para buscar apoyos para Hermosillo…Es un político muy completo.

Con el apoyo del Gobierno federal y el estatal, más los recursos propios del ayuntamiento, Toño logrará transformar la capital de Sonora, para que vuelva hacer la de antes…A Hermosillo se le reconoció en un tiempo como la capital del Noroeste de México, y todos los hermosillenses no sentíamos muy orgullosos…

Por eso, es muy importante votar por gente capaz a la hora de emitir el voto el día de las elecciones, y no dejarnos ir por los partidos, nada más. Hay que ver a qué políticos postulan los partidos y, si son buenos, votar por ellos, aunque no sean de nuestro partido…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Comparte esto: Twitter

Facebook