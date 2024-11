Entregan cuerpo de María José y Alejandra Rivas; familia exige justicia en Colima

La Fiscalía Estatal de Colima (FGE-Colima) confirmó este miércoles la entrega del cuerpo de la pequeña María José Rivas, de un año, asesinada junto a su madre, Alejandra Rivas, durante el fin de semana cuando ambas viajaron a encontrarse con el padre de la menor. La dependencia anunció en redes sociales que los restos de ambas víctimas de feminicidio fueron entregados a sus familiares, tras ser identificadas y luego de llevar a cabo las investigaciones iniciales.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que los restos de las víctimas por feminicidio ocurrido el pasado 02 de noviembre fueron identificados y ya fueron entregados a sus familiares”, comunicó la dependencia a través de su cuenta en la red social X.

Previamente, Rolando Gómez, tío de Alejandra, había compartido la preocupación de la familia por la demora en la entrega de los cuerpos: “Nos comentan que es una parte legal, que no la pueden liberar tan rápido, que iban a hacer unos estudios y que por eso la iban a retener un poco más. Nosotros ya estamos angustiados; queríamos que todo terminara hoy”, expresó.

La familia de las víctimas aprovechó el funeral de la joven madre para exigir justicia y solicitar la pronta detención del presunto responsable, quien, de acuerdo con sus sospechas, podría ser Mariano “N”, el padre biológico de la pequeña. Según la versión de los familiares, Mariano “N” habría mantenido una relación extramarital con Alejandra, que resultó en el embarazo, y, con el fin de mantener el vínculo en secreto, decidió terminar con la vida de ambas.

Cristina, madre de Alejandra, relató que su hija había expresado temor antes del encuentro con Mariano. Según comentó al medio Nmás, Alejandra había enviado un mensaje a una amiga en el que confesaba sentirse inquieta por la reunión: “Va a conocer a María José, pero me da miedo”, fue el mensaje de la joven de 35 años.

Las autoridades encontraron los cuerpos de Alejandra y María José en un predio del municipio de Cuauhtémoc y, posteriormente, los trasladaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de las necropsias correspondientes.

A pesar de contar con pruebas que señalan al presunto feminicida, las autoridades aún no han logrado detenerlo. La Fiscalía General del Estado (FGE-Colima) informó en un comunicado reciente que, mediante labores de inteligencia, análisis de videos, geolocalización, entrevistas y otros indicios, se identificó y localizó al sospechoso. No obstante, hasta el momento, no se han reportado avances en su captura.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde la familia y ciudadanos han exigido a la FGE-Colima agilizar el proceso para llevar al presunto responsable ante la justicia y evitar que estos crímenes queden impunes.

