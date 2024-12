Estudiantes cuidarán funcionamiento del HBus; Asegura Toño Astiazarán

El presidente municipal, tomó protesta a integrantes del Comité de Transparencia y Eficiencia del Transporte Escolar Gratuito

Redacción Entorno Informativo

Un grupo de 17 jóvenes beneficiados son los que integran el Comité de Transparencia y Eficiencia del Transporte Escolar Gratuito H Bus que vigilarán la operatividad, eficiencia y transparencia del transporte eléctrico gratuito HBUS.

El presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez les agradeció su disposición para vigilar la operatividad que iniciará a principios del año 2025 en beneficio de mil 500 estudiantes universitarios.

“Son ustedes las y los principales interesados en que este programa funcione y sea exitoso, y yo no tengo ninguna duda de que habiendo esa retroalimentación de parte de ustedes con respecto a qué sirve, que no sirve y cómo podemos mejorar, la única manera de garantizar un buen servicio es con la opinión de todas y todos ustedes”, expresó.

Creemos que este programa no solamente va a llegar a mil 500 estudiantes, así vamos a arrancar, pero estoy seguro que, con el paso de los años, cuando se demuestre que sí se puede, y además que Hermosillo es una ciudad que le apuesta a la movilidad sustentable, vamos a tener a muchos más estudiantes en el futuro que también se verán beneficiados, aseguró.

Carla Neudert Córdova, titular de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático compartió que H Bus es parte de un plan mucho más ambicioso de electromovilidad segura en Hermosillo, que en su primera etapa, beneficiará a por lo menos mil 500 familias al brindar a jóvenes universitarias y universitarios traslado sin costo a sus planteles, a bordo de 10 autobuses eléctricos.

La joven Ilián Moreno, estudiante de la Unison y residente de La Victoria, en el área rural oriente de Hermosillo, reveló que muchos como ella enfrentan grandes desafíos para llegar a sus escuelas. “Somos muchos los alumnos que tenemos que levantarnos desde tempranito y tomar camiones dos horas antes para poder llegar justo a tiempo a nuestras clases”.

A su vez, el alumno de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sebastián David López Bartolini consideró que el transporte gratuito que impulsa Antonio Astiazarán es innovador, interesante y una gran propuesta que atiende las dificultades que suelen enfrentar el estudiantado en la ciudad. “Muchas veces los camiones no nos recogen porque hay saturación de gente”, explicó.

“La verdad me parece excelente, el sistema de transporte actual si funciona bien pero tiene sus fallas, a veces me ha tocado esperar una hora, hora y media, si se pasa un camión ya no tengo como llegar, entonces esta me parece una buena opción, un transporte único para estudiantes me parece una buena idea”, dijo por su parte Javier Natanael Angiano, estudiante del quinto semestre de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Unison.

