Expone Museo Tamayo obra de pintor sonorense sobre la problemática de la migración

Miguel Fernández, es un joven nacido en la región de Altar, cuya obra se ha expuesto en galerías y museos de Nueva York, Reino Unido y Florencia, Italia

El Senador Manlio Fabio Beltrones, visitó el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo para conocer el trabajo del artista sonorense Miguel Fernández de Castro donde retrata una de las realidades más complejas de su estado natal, el desierto, la migración y el crimen organizado.

Ambos tuvieron la oportunidad de dialogar sobre la realidad migratoria del Estado y los retos futuros para el país. Además, Miguel Fernández quien es co-director junto a la Antropóloga Natalia Mendoza Rockwell, de Altar Centro de Investigaciones, explicó con detenimiento todas las difíciles situaciones que viven los migrantes en esa región.

“Es motivo de orgullo que el Museo Rufino Tamayo exponga la obra del joven Miguel Fernández, valor sonorense nacido en la región de Altar, pues a sus 38 años ha sido capaz de transmutar en arte el dolor de quienes viven o transitan por nuestra región del desierto sonorense y la ha visibilizado en el mundo”, puntualizó.

El legislador por Sonora recorrió la exposición de este artista nacido en 1986, donde pudo observar artículos que utilizan y abandonan los migrantes para intentar cruzar a Arizona, plantas y recursos naturales que se encuentran en esa región, las cosas que la Border Patrol ha dejado en el camino, la obra es un retrato del hábitat en el que los migrantes arriesgan su vida en búsqueda de nuevas oportunidades en otro país.

Altar es un municipio reconocido por el tráfico de personas y el crimen organizado porque toda la localidad vive de los migrantes. Hostales, polleros, tiendas de objetos para migrantes y cientos de lugares de paso, son lo que mantiene viva la economía de ese particular municipio

Esta obra del joven artista sonorense es parte de una serie de exposiciones titulada “Otros Mundos” presenta otras realidades de México e intenta expresar las nuevas corrientes de artistas mexicanos en el arte contemporáneo mexicano.

Fernández, ha expuesto en grandes galerías y museos del mundo como en el museo Storefront for Art and Architecture en Nueva York, The Wren Library de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, Spazio Veda en Florencia, entre otros.

Su primera exposición individual fue en el año 2011 en el Museo Musas de Hermosillo y hoy presentara su más reciente obra en el Museo Rufino Tamayo del 28 de noviembre al 23 de febrero de 2025.

El Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, desde 1981, presenta lo más significativo del arte moderno y contemporáneo a nivel nacional e internacional.

