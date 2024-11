Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Se perfila Cuauhtémoc González como candidato a rector de la Unison

El maestro universitario, quien además es colega en receso y buen amigo, Cuauhtémoc González Valdez, fue electo como Coordinador de la Unidad Alternativa Universitaria al obtener una votación del 68.9 por ciento del total de los votos que emitieron tanto estudiantes como docentes y trabajadores de la Universidad de Sonora.

De esta manera, González Valdez será uno de los perfiles que contenderá por la rectoría que actualmente encabeza María Rita Plancarte, quien, al ser la primera mujer en el cargo, ha enfrentado una serie de inercias y zancadillas propias de la cultura machista que impera en México, que permea en todos lados, aún entre académicos o personas “letradas”.

Cuauhtémoc es una persona de carácter firme, con ideas claras y seguramente, de lograr el cargo, cumplirá con su compromiso de encabezar un proyecto de transformación universitaria hacia una institución gratuita, democrática e incluyente, como se tiene previsto en el segundo piso de la 4T.

Sin embargo, habrá que ver quien más alza la mano, ya que recordaremos que se dijo que el exsecretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra y el exsecretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda, también “sonaban” para buscar la rectoría, pero qué mejor que alguien de casa, quien ha sido tanto funcionario, docente como dirigente sindical, para ocupar el cargo y buscar lo mejor para la casa de estudios y su comunidad.

Buscarán reforzar campañas para evitar desperdicio de agua

El presidente municipal, Antonio Astiazarán sigue hilando acuerdos con la sociedad civil y ahora la agrupación Hermosillo ¿Cómo vamos? se sumará a un programa para concientizar a la población sobre el cuidado del agua, ya que como sabemos, estamos viviendo una sequía, como hacía años no la enfrentábamos.

Aun así y aunque usted no lo crea, hay gente que continúa con las pésimas prácticas de limpiar la banqueta a chorro de manguera, y ni qué decir de quien lava los autos de la misma forma.

Sabemos que Toño Astiazarán también trae un proyecto ambicioso para evitar el desperdicio del agua en fugas, así que es muy importante que la población responda, porque la problemática es seria y requiere que todos nos sumemos.

“Balconean” voto de legislador ausente en la Cámara de Diputados

Como si no fuera suficiente con el desaseo que ha imperado en el Congreso de la Unión, llámese Cámara de Diputados y de Senadores, ahora aflora que uno de los diputados no estuvo presente durante la votación de la llamada ley de Supremacía Constitucional, sin embargo, su voto aparece en el tablero de la Cámara.

Aunque sabemos que un voto no hace diferencia, cabe preguntar cuántos más estuvieron ausentes y alguien votó por ellos.

Y no es que se dude del sentido del voto del legislador morenista, Pedro Haces, empero, el hecho es que no estuvo presente y él mismo lo admitió, la cuestión es ¿por qué aparece que si lo hizo?

También surge la duda, si está tan “bien cimentada” la famosa reforma constitucional, ¿por qué la urgencia de votarla, sin un análisis, sin un consenso? Algo raro debe de tener y tan es así, que anoche mismo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, para evitar que cualquier resolutivo de la Suprema Corte la próxima semana, pueda tener efecto.

Y hablando de hechos vergonzosos como los señalados, otros que protagonizaron un zafarrancho fueron los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno, lo que denota el “nivel” de los “representantes” del pueblo, quienes únicamente siguen intereses personales y de su partido, sin voltear, ni de chiste, a quienes dicen representar.

