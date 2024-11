Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Se vive un martes negro para muchos y de victorias para otros

Un martes negro para unos y de fiesta para otros se vivió no solo en México sino en Estados Unidos, en donde los reflectores en el caso de nuestro país estuvieron centrados en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con nuestros vecinos del norte con la elección presidencial.

Como sabemos, el otrora máximo tribunal judicial del país, no entró al análisis de fondo sobre la inconstitucionalidad de la Reforma Judicial aprobada por el Poder Legislativo ya que no se contó con la mayoría de los ministros, por lo que no llegó a debatirse, ya que el ministro Alberto Pérez Dayán, rompió el bloque de ocho ministros que habrían decidido en contra de la elección de jueces y magistrados.

Dicen los especialistas en Derecho, que ello a pie para que sigan los procesos judiciales interpuestos por algunos partidos políticos, aunque la verdad desconozco la veracidad de esos señalamientos, lo que es un hecho, es que muchos de los cientos de trabajadores que se encontraban en el exterior esperando el resultado tacharon de traidor a Pérez Dayán.

Como dijo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña, de una u otra forma, este episodio quedará en los anales de la historia, al menos esperemos que se cuente tal y como ocurrió.

En cuanto al proceso electoral en Estados Unidos, hasta el momento de redactar esta entrega lamentablemente punteaba el expresidente Donald Trump, que de no remontar Kamala Harris, los mexicanos, sobre todo los connacionales que radican en forma ilegal en el vecino país vivirán un calvario y quien sabe cómo nos vaya a nosotros en general.

Nuevo decreto de importación de carros chuecos saldrá más oneroso

La presidenta Claudia Sheinbaum tumbó el decreto que en su último día de presidente emitió Andrés Manuel López Obrador y publicó uno que fija nuevas reglas para la regularización de autos de procedencia extranjera, el cual no estará tan “blandito” y sobre todo, tan accesible en lo que respecta a pesos y centavos, para la población.

Sin embargo, si tienen recursos para importar vehículos de alta gama, como camionetas de lujo que nos ha tocado ver circulando, pues se presume que también tendrán para pagar el 10 por ciento de arancel para su importación.

Esto da pie, por un lado, a que quien desee continuar introduciendo autos chuecos la piense dos veces, y por ende se incentivará a las empresas vendedoras de autos nuevos o usados en el país.

Por otro lado, podría ocasionar que en caso de que no se apliquen sanciones a quienes no regularicen su unidad, continúen circulando como dueños y señores de las calles, sin tener obligaciones de pagar impuestos, placas, multas, etcétera, además sin hacerse responsables en caso de participar en algún ilícito o accidente.

Adelanta Ayuntamiento colocación de adornos navideños en la ciudad

Para sorpresa de muchos y deleite de otros, el Ayuntamiento de Hermosillo ya inició con la colocación de luces y adornos navideños en la ciudad.

Nos tocó circular este martes por rumbos del Centro Cívico y observamos que mientras que cuadrillas desmontaban los adornos alusivos al Día de Muertos, que lo que sea de cada quien estuvieron espectaculares, otros ya colocaban las luces navideñas sobre el bulevar Hidalgo.

También a lo largo de los bulevares se observan desde hace días los tradicionales adornos de campanas, coronas y otras figuras alusivas a la fecha.

Al parecer la decisión de adelantar la ornamentación de la ciudad es con fines meramente financieros, ya que se evitará el pago de horas extras al personal encargado de esas labores.

Sin embargo, tras un año que para muchos ha sido de los más frustrante y aleccionador el ver los adornos, el brillo de las luces, ayuda a mirar con mejores ánimos los días por venir, porque al fin y al cabo, mientras hay vida, hay esperanza, como dice el refrán.

