Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Urge tomar conciencia de la necesidad de cuidar el agua

La problemática de la sequía que aqueja no solo a Sonora, sino al país y a muchas regiones del mundo, nos debe hacer reflexionar y tomar conciencia de la importancia de cuidar este recurso, sin el cual no habrá vida.

En Nácori Chico la situación de falta de agua para el consumo humano tuvo que exponerse en redes sociales ante la desesperación de la población y hasta entonces, la autoridad estatal a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA) acordó mandar una pipa para distribuir entre la población.

Además, se informó que se está trabajando en nuevas fuentes de abasto del recurso ante el escaso nivel de la presa El Cajoncito de la que se abastece la población, debido a las escasas lluvias.

Lamentablemente el programa de bombardeo de nubes no fue exitoso, pero si costoso, sobre todo porque no hubo la cantidad necesaria de nubes para bombardear, de ahí que nos quedamos con las ganas de ver la lluvia, salvo escasas localidades de la entidad.

En Hermosillo, la situación también está complicada, ya que estamos en una región semidesértica, y en los últimos años las lluvias están bastante alejadas de lo que son las precipitaciones normales, por lo que lógicamente los mantos freáticos no se han recargado al igual que los pozos de los que nos abastecemos.

De hecho, el presidente municipal, Antonio Astiazarán tanto en la primera parte de su administración, como en este segundo periodo, ha buscado estrategias para hacer eficiente al organismo operador Agua de Hermosillo.

De esta manera se ha mejorado la hidromedición, al igual que la distribución del líquido tratando de disminuir las fugas, sin embargo, la infraestructura en muchos sectores es obsoleta.

Incluso ha sumado a sectores de la comunidad para que aporten ideas y, sobre todo, se sumen a estrategias para que la población tome conciencia sobre la importancia de cuidar el agua y no desperdiciarla, no es cuestión de escudarnos en “yo la pago” y lavar el carro con el chorro de la manguera, se trata de que hay que cuidarla, porque en unos años nuestros hijos o nietos no tendrán ni para lo más elemental.

Pese a mal gobierno anterior, estadunidenses reeligen a Donald Trump

La corta memoria del electorado no es exclusiva del pueblo mexicano, sino que, como vemos, también ocurre el mismo fenómeno en Estados Unidos, en donde ya nadie recuerda la cantidad de mentiras y la crisis que se vivió en el controvertido mandato de Donald Trump, quien es presidente electo por un segundo periodo y con el respaldo de muchos latinos.

Lamentablemente, es cierto que en el vecino país, los latinos ciudadanizados, en ocasiones ven a sus coterráneos indocumentados como amenaza porque competirá con ellos en fuentes de trabajo, sin embargo no es así.

Donald Trump, a lo largo de su campaña y desde antes, promovió un clima de confrontación y división, además de temor, que le permitió venderse como quien resolverá todos los problemas que enfrentan los estadounidenses, incluso dijo que en tres días resolvería la guerra, veremos que tan cierto resulta.

El clima de confrontación generado es similar al que vivimos en México luego de la llegada de Morena al poder, en donde la división entre chairos y fifís, sigue permeando y la diferencia de pensamiento se ve como traición.

Se les olvida que la democracia radica precisamente en la libertad de cada quien de pensar y hacer, pero sobre todo de respetar el derecho del otro, empero, a la fecha eso se ve como traición y tal vez en breve hasta se encarcele por ello, porque no habrá un sistema judicial imparcial y la justicia ya no será ciega.

