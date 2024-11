Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Las autoridades están alejadas de la realidad que vive el pueblo

Indiscutiblemente una es la realidad que viven los gobernantes y otra muy distinta la que enfrentan día a día los ciudadanos de a pie, esos que en ocasiones ni siquiera saben quién los gobierna ni por quien votaron ya que solo lo hicieron por los 500 o mil pesos, que si tuvieron suerte les dieron, mientras que otros se conformaron con una torta o una despensa.

Ayer durante el “Encuentro con el Pueblo de Zacatecas” como se denominó a la visita que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum a la capital de ese estado, aseguró que es la entidad con menos homicidios del estado y tal vez así sea en cuanto a números que son fríos.

Sin embargo, tomando en cuenta la población y extensión del territorio, así como a las estadísticas del Inegi y los recientes hechos violentos que han vivido a lo largo del año, ocasiona que casi el 90 por ciento de los habitantes se sientan inseguros, aunque eso no es motivo de preocupación para quien está en el poder, menos, cuando están rodeados de guaruras y viajaban en autos blindados.

Por cierto, durante el encuentro se manifestaron contingentes de integrantes del colectivo Madres Buscadoras, quienes fueron flagrantemente ignoradas, como ocurre tanto en la capital del país como en cualquier entidad que se visita, creo que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo es de los pocos gobernantes que ha atendido a las buscadoras.

Hay que señalar que tanto la inseguridad como ignorar a los colectivos de búsqueda indica que no existen esas problemáticas, porque como lo dijo la mandataria mexicana “lo que no se nombra, no existe”.

Así que se seguirán acumulando las matanzas como las del bar de Querétaro registrada el pasado sábado, en donde ultimaron a 10 personas e hirieron a 13 más y las de Guanajuato, Chiapas, así como las del propio Zacatecas ocurridas en meses pasados, pero pues desde su encumbrada y blindada posición, “son campañas de los conservadores”.

Sinaloa sigue hirviendo ante inseguridad, suspenden fiesta ganadera

Y hablando de temas calientes, en donde sigue hirviendo la plaza es con nuestros vecinos de Sinaloa, en donde anoche estaban resguardadas decenas de personas en un comercio en Culiacán, debido a una balacera, pese a que las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Rubén Rocha Moya insiste en desestimar la grave situación de inseguridad.

Todavía, el mandatario se enojó porque los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá han solicitado a sus ciudadanos evitar visitar esa entidad e incluso, culpó al alcalde de Mazatlán, de ser alarmista cuando solicitó a sus ciudadanos resguardarse ante las balaceras registradas en fechas recientes.

Pues anoche, ahí en la capital sinaloense en la zona de Tres Ríos, una familia fue despojada de su vehículo en el exterior de una cadena de tiendas, en donde balearon a un sexagenario, por lo que los clientes se resguardaron en el interior de los establecimientos ante el temor de ser víctimas de los delincuentes que operan a sus anchas.

Además, luego de que trascendió que grupos delincuenciales amenazaron al gobernador para que suspendiera la celebración de la Feria Ganadera en Culiacán, la Unión Ganadera de Sinaloa, prefirió evitar riesgos y canceló la mencionada festividad, de ese tamaño el miedo de la sociedad y la impunidad con que actúan los delincuentes… Solo esperemos que sigan allá y no brinquen para tierras sonorenses.

