Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Rechazan retirar condicional a cantante Natanael Cano

El cantante de “corridos tumbados”, Natanael Cano quien fue vinculado a proceso por cohecho a dos elementos de la Policía Municipal, por lo que está en libertad condicional, pues resultó “codo duro” ya que sus abogados solicitaron suspender la condicional a cambio de donar 10 mil pesos al Fondo de Administración de Justicia.

Asimismo, sus abogados dijeron que se haría una donación, no dijeron de qué monto a un organismo que atiende a enfermos de cáncer.

Al respecto, la Fiscalía de Justicia presentó su inconformidad por lo que el Juez que lleva el caso le concedió la razón y el joven continuará sin poder salir del país a cumplir compromisos, e incluso para viajar dentro de territorio mexicano requiere contar con la autorización judicial.

Y es que realmente se quedaron cortos con la propuesta de una donación de 10 mil pesos cuando su contribución podría ser mayor sobre todo ante la “quemada” que pegó a la corporación policiaca, ya que el embute que fue filmado y se subió a las redes sociales del cantante como si fuera un juego, se viralizó rápidamente.

De acuerdo con la información divulgada la Fiscalía consideró insuficiente el plan de reparación del daño y las obligaciones propuestas, señalando que estas no garantizan adecuadamente que el imputado cumplirá con sus responsabilidades… Bien por ellos.

Ahora hasta Canadá quiere dejar a México fuera del tratado comercial

Pues no solo el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump quiere revisar el acuerdo comercial con México y Canadá, sino que ahora el jefe de Gobierno de Ontario, que es la mayor provincia del país de la hoja de maple, Doug Ford, está proponiendo expulsarlo del mencionado tratado de libre comercio.

De acuerdo con el canadiense México se ha convertido en la puerta trasera para el ingreso de productos de origen chino.

Ante ello, argumentó que si México “no iguala los aranceles de Canadá y Estados Unidos” a las importaciones chinas, no debería “sentarse en la mesa (T-MEC) o disfrutar acceso a la mayor economía del mundo”.

Asimismo, el político conservador añadió que Canadá debería dar prioridad a Estados Unidos y negociar “un acuerdo de libre comercio bilateral” entre ambos países.

“Si México quiere un acuerdo de comercio bilateral con Canadá, que Dios les bendiga. Pero no voy a dejar que me hundan con estas importaciones baratas que se llevan empleos de hombres y mujeres de Ontario”, aseveró durante una rueda de prensa.

De acuerdo con información de medios especializados Ontario es el motor industrial de Canadá y concentra todo el sector del automóvil del país, que emplea unas 125 mil personas de forma directa en la provincia.

Cabe señalar que en 2023, la producción de automóviles aportó 14 mil millones de dólares canadienses (10 mil millones de dólares estadounidenses) al Producto Interior Bruto (PIB) de Ontario.

Sin embargo, no hay que dejar de lado que México es el principal productor de no una ni dos, sino de gran número de materia prima que requiere no solo Estados Unidos, sino que también llegan a Canadá, por lo que tendrá que llegarse a un acuerdo que siga siendo de beneficio para los tres involucrados.

Obviamente que ante la economía que actualmente tenemos en México, los más perjudicados seríamos los mexicanos en el eventual caso de un rompimiento del acuerdo comercial, porque volveríamos a carecer de una enorme cantidad de productos y sobre todo implicaría la salida de capitales asentados a lo largo y ancho del país, con el consiguiente desempleo.

