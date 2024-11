Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Hermosillo y Guaymas de las más competitivas en el país según IMCO

Con una sonrisa de oreja a oreja deben de andar tanto el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, como la alcaldesa de Guaymas Karla Córdova, luego de que cada uno de sus municipios, en sus rangos de población ocuparon el primer lugar en competitividad de acuerdo al IMCO.

Además, en el listo de las 20 ciudades mejor evaluadas por el Instituto Mexicano de la Competitividad, también se coló Nogales y aunque usted no lo crea, Ciudad Obregón, por lo que Sonora ubicó a cuatro de las principales ciudades del estado, lo que también debe de traer satisfecho al gobernador Alfonso Durazo.

En el caso de Hermosillo, en los últimos dos años mejoró su calificación tenía una competitividad media alta y actualmente es de alta competitividad, lo que significa que mejoró no solo su posición sino también la categoría de su evaluación.

De esta manera, esta capital está considerada entre las mejores ciudades para trabajar y la más dinámica e innovadora del país, luego de considerar factores como salario promedio, productividad, el perfil de las empresas instaladas en la localidad y patentes de los centros de investigación.

En el caso de Guaymas se tomaron en cuenta la modernización del Puerto y el respaldo a la educación mediante el programa de becas Sonora de Oportunidades… Enhorabuena.

Accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en la ciudad

Un cierre rojo de mes de noviembre estamos viviendo en materia de vialidad, luego de que el domingo se inició la semana con el fallecimiento de una mujer en un choque en la Costa de Hermosillo y esta noche de martes murieron dos hombres atropellados, en hechos ocurridos con diferencia de minutos, en uno de los cuales el responsable huyó.

¿Qué pasa en esta ciudad para que predominen los accidentes de tránsito? La respuesta es sencilla, impera la irresponsabilidad de los conductores, el ir manejando con el celular en la mano, el no respetar los límites de velocidad, tal vez porque no se conocen o simple y sencillamente porque no les importa cumplir con la Ley.

Los accidentes, desde los “hojalateros” que solo dejan daños materiales, hasta los fatales con fallecidos o personas que quedan con secuelas de por vida, están a la orden del día, porque los conductores son cada vez más temerarios y no les importa invadir carriles, circular en sentido contrario por transitadas y céntricas vialidades y un largo etcétera.

Ayer dos familias se quedaron sin uno de sus miembros y en una temporada tan especial, previo al fin de año y lamentablemente no serán los únicos que pasen sus fiestas sumidos en el dolor, ya que quien fue responsable no creemos que vaya estar tranquilo, aunque haya huido, y en el otro caso, enfrentará a la justicia por el homicidio imprudencial.

La autoridad municipal ha implementado programas diversos y éstos no permean entre los conductores porque gran parte de éstos desconocen la ley, carecen de licencia y la proliferación de autos de procedencia extranjera, contribuyen al descontrol.

En Entorno Informativo estamos de fiesta al celebrar 19 años de llevarles noticias

Aunque parece que fue ayer, este 27 de noviembre se cumplen 19 años de que empezamos con la primera edición de Entorno Informativo y nos sigue entusiasmando el ir día a día a buscar información para hacerla llegar a los lectores, así como a nuestros seguidores en redes sociales.

Agradecemos la fidelidad de muchísimos lectores que nos hacen llegar sus comentarios y sugerencias y ojalá que sigamos contando con su preferencia por mucho tiempo más.

También a nombre de los directivos de esta casa editorial reconocemos el esfuerzo de reporteros, personal administrativo, de talleres y circulación que son una cadena que permite llegar hasta ustedes. Mil Gracias!

