Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Debe investigarse a agentes policiacos para detectar nexos criminales

El arresto de dos elementos de la Policía Municipal de Guaymas, por su complicidad en el asesinato de un joven químico, evidencia el por qué no se logra frenar a la delincuencia y pone sobre la mesa la necesidad de hacer un análisis profundo para ver que otros casos de complicidad podrían existir.

Como se informó con oportunidad en la edición de este miércoles, los agentes activos que fueron detenidos en el puerto, son señalados como quienes informaron a los homicidas donde se encontraba el joven que fue su objetivo y a quien le quitaron la vida cuando se encontraba en el exterior de un bar en San Carlos.

También en una situación sospechosa está la situación ocurrida en Caborca en donde un joven que fue entregado a la autoridad apareció sin vida y con un narcomensaje clavado en el pecho.

En pocas palabras, se requiere una investigación a fondo de la actuación de los agentes de las corporaciones y buscar la profesionalización de los elementos.

Madre de joven causante de accidente sigue laborando en la Defensoría

No siempre lo legal y lo moral van de la mano, y lo estamos viendo en el caso del joven Natham Karim, quien atropelló a una familia, cuando conducía evidentemente en forma imprudencial, según se apreció en un video y peor, incurrió en un delito al abandonar a los heridos y huir, con la protección de su familia, cuya madre trabaja en la Defensoría de Oficio del gobierno estatal.

A pesar de que la familia solapó la huida del joven y entorpeció la investigación al ocultar y limpiar evidencias del auto, la madre del joven continúa laborando en el gobierno estatal porque no ha sido señalada como responsable de encubrimiento.

Y es que, a decir de la Fiscal Claudia Indira Contreras, la madre y el padre fueron citados, ya que son dueños del auto utilizado en el accidente, sin embargo, se apegaron a un articulado que les permite negarse a declarar por su parentesco con el presunto responsable.

De ahí, insisto, que no siempre lo legal es lo moral, porque primero, no debió permitir la huida de su hijo, y segundo, se debe tener una concha muy gruesa para tras incurrir en un delito, ejercer una labor como representante legal, amparados en que todavía no tienen un ordenamiento judicial que le impida realizar esa labor.

Se conmemoran hoy 28 años de magnicidio de Luis Donaldo Colosio

Este jueves se cumplen 28 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y como cada año desde 1994, la militancia priísta y muchos que migraron a otros partidos, incluyendo su hijo del mismo nombre y actual alcalde de Monterey, quien no militó en el partido por el que su padre quiso ser Presidente de México, recordarán su ideario.

En las distintas plazas se realizarán mitines para conmemorar al hombre que vio un México con sed de justicia, y en su natal Magdalena de Kino, la familia Colosio se reunirá para recordarlo.

Las nuevas generaciones poco recuerdan del extitular de la Sedesol y excandidato presidencial, asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, la tarde de aquel fatídico 23 de marzo.

De los políticos de la época muchos están en el retiro, otros siguen activos como el gobernador Alfonso Durazo, quien fue su secretario particular.

Incluso Durazo Montaño ha retomado la frase que acuñó Colosio Murrieta, sobre ser hijo de la cultura del esfuerzo, ya que aunque el magdalenense fue egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, lo hizo con base a becas.

Por lo pronto desde este espacio recordamos a este hombre que dejó sembrada la esperanza del cambio en México y que a 28 años de su magnicidio la población continúa en espera de que se sacie esa hambre y sed de justicia, la cual ha crecido en todo el país.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook