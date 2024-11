Honra el PRI Sonora legado de Carlos Gámez Fimbres

Resaltan convicción priísta del exsecretario de Gobierno; Tras el reciente fallecimiento del reconocido Notario, se realizó evento con familiares, amigos y militantes priistas

Redacción Entorno Informativo

Carlos Gámez Fimbres, hombre de profundas convicciones, valores y liderazgo, así como defensor de la justicia y el compromiso social, fue recordado en un homenaje póstumo, organizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sonora, a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Sonora, dirigida por Sara Thomson, y en coordinación con diversos sectores del partido.

Horacio Biebrich, secretario general de la CNOP en Hermosillo, dio la bienvenida a los familiares y asistentes en nombre del dirigente nacional, Alejandro Moreno, y del presidente estatal, Rogelio Díaz Brown.

Nacido en Hermosillo el 31 de octubre de 1931, don Carlos forjó una trayectoria que dejó huellas imborrables en la política, en la educación y en el servicio público.

Jesús Enríquez Burgos, ex presidente estatal del PRI, recordó que Gámez Fimbres fue distinguido abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fundador del Departamento de Derecho en la Universidad de Sonora en el año de 1953, donde también fue maestro, formando así a cientos de legistas en la entidad.

Como priista, desempeñó roles cruciales en el fortalecimiento del partido, siendo diputado local en dos ocasiones, presidente del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Sonora, secretario de Gobierno en el periodo de 1975-1982, funcionario público de alto nivel y notario público con trayectoria destacada en el servicio político y notarial.

Además, Gámez Fimbres fue Presidente de la Fundación Colosio en el periodo del 2000-2003.

“Me consta su conducta seria, honesta, honorable y me consta el esfuerzo de superación y siempre la atención a la familia, a sus compañeros, a los ciudadanos, cualidades que ejerció toda su vida en todos los aspectos en que tuvo participación”, resaltó.

Mayeya Osio, esposa del homenajeado, agradeció a los presentes por recordarlo, “a nombre de toda mi familia, del mío propio y, sobre todo, a nombre de él, estamos muy agradecidos, siempre recordaremos con mucho cariño que nos hayan acompañado en este hermoso evento organizado por el PRI Sonora”, dijo.

Durante el homenaje, se tuvo la presencia del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien destacó el impacto que Gámez Fimbres tuvo en la vida pública y social de la entidad, “y lo que en público profesaba y luchaba, en lo privado también lo demostraba y lo acreditaba con una gran familia que formó”, recordó.

“Por eso lo celebro desde acá con mucho cariño hasta el cielo, a él, a Mayeya y a toda su familia, gracias de verdad por hacernos partícipes de este evento y muy en especial al Comité Directivo Estatal del PRI por este gran homenaje a Don Carlos”, indicó.

También se tuvo la presencia del ex gobernador de Sonora y ex dirigente estatal del PRI, Armando López Nogales, quien recordó a Gámez Fimbres como un hombre cabal, íntegro y de confianza, “Carlos merece hoy en día que lo recordemos con cariño, con respeto y en lo particular con mucha emoción”.

Salvador Corral expresó, en nombre de la comunidad de notarios públicos de Hermosillo, su sentir y reconocimiento. “Para mí fue un gran privilegio trabajar con un hombre tan íntegro, con una mente tan clara, con razonamientos tan precisos y tan respetuoso de la familia”, manifestó el notario público.

Jesús Gilberto Otero, dirigente de las juventudes de la CNOP, consideró que el legado de Carlos Gámez Fimbres es claro y es responsabilidad de las nuevas generaciones estudiarlo, valorarlo y tomarlo como ejemplo para enfrentar los desafíos actuales.

Para finalizar, Sara Thomson, dirigente estatal de la CNOP, agradeció en nombre del presidente del PRI Sonora, Rogelio Díaz Brown —quien fue representado por Carmen Carballo Cabanillas, coordinadora estatal de Afiliación y Registro Partidario— la presencia de la familia, amigos, militantes priistas, notarios y abogados en este sentido homenaje a Don Carlos Gámez.

“Yo creo que la presencia de todos ustedes en el partido nos hace recordar a todos quiénes somos. Les agradezco infinitamente por este sentimiento que nos han hecho sentir a todos los presentes”, finalizó.

Comparte esto: Facebook

X