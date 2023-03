Ideario de Luis Donaldo está más vigente que nunca

Aseguran familiares y militantes del PRI; A 29 años del magnicidio del político sonorense, realizan homenaje en el monumento erigido en su honor

Luis Donaldo Colosio Murrieta sigue vivo en la memoria de los mexicanos y sus ideales son más vigentes que nunca, a pesar de su asesinato hace 29 años, afirmó el PRI en Sonora durante el homenaje póstumo organizado en conjunto con la Fundación Colosio en Hermosillo.

En el busto erigido en honor del priista distinguido, que fuera candidato a la Presidencia de la República, Laura Elena Colosio Murrieta, hermana del fallecido líder, pronunció un emotivo discurso a nombre de la familia en el que llamó a la solidaridad y la conciencia en momentos de adversidad.

“Hoy la patria llora a los hijos e hijas caídos muertos por la indiferencia , yo los invito a que en esto momentos que se recuerda la memoria de mi querido hermano démosle también este fruto de conciencia para evitar que la indiferencia cierre nuestros corazones y cubra con una loza en nuestras mentes, y que nuestra sensibilidad requiera ser dolida por la tragedia que estamos pasando, practiquemos la solidaridad pues, con quienes lloran a sus seres queridos, por la adversidad de este destino.”

En el homenaje se congregaron familiares de Colosio Murrieta, así como priistas liderados por el Presidente del CDE, Rogelio Díaz Brown, la Secretaria General Iris Sánchez Chiu, el Presidente de Fundación Colosio Bulmaro Pacheco Moreno entre otros destacados militantes para honrar la memoria de extinto priista.

Blanca Lorena Colosio, en calidad de Presidenta de la Fundación Colosio Hermosillo, destacó la importancia de mantener vivo el legado del ex candidato presidencial.

“Aquí estamos Luis Donaldo, en la cita anual que nos permite refrendar nuestro compromiso a tu memoria, a tus logros, a tus metas alcanzadas, pero también para decirte que hay grandes pendientes con México y debemos esforzarnos más en la tarea de resolverlos”.

A nombre del PRI Sonora, la Presidenta de PRI.MX, Irasema Blanco, convocó a la reflexión y al diálogo sobre los logros de Colosio en su país.

“Yo les pido, muchas horas, muchos días, meses, años, de conversación, de debate, de diálogos, de charlas, sobre lo que Luis Donaldo Colosio hizo por este país, es lo que Colosio merece. Hoy a 29 años de su magnicidio, Luis Donaldo Colosio aún vive en las calles, a lo largo y ancho de todo el país, en plazas, en parques, en las estatuas, en los bustos, en colonias y comunidades, en escuelas, y en todo lo que lleva su nombre, para remarcar su trascendencia. Pero, sobre todo, Colosio vive hoy en los corazones y mentes de millones de mexicanos y no podemos, no debemos, permitir que se desvanezca. Luis Donaldo Colosio Murrieta aún vive”.

Más tarde, el Presidente del PRI Sonora, Rogelio Díaz Brown presidió en Empalme la guardia de honor en el busto Luis Donaldo Colosio en compañía de Rosa Aidé González, dirigente de CDM y militantes.

Ahí reiteró que ahora más que nunca los principios de Colosio están vigentes y para los priistas sus palabras están presentes en todo momento.

