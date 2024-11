Impulsa Toño Astiazarán campaña de reciclaje en conjunto con empresa nacional

Directivos del área de sustentabilidad de la empresa apoyarán para lograr recuperar y reciclar mayor número de los envases que producen

Redacción Entorno Informativo

La elaboración de proyectos en conjunto para potencializar el reciclaje del material de los envases Tetra Pack acordaron en un primer encuentro el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez y directivos del área de sustentabilidad de la empresa Tetra Pak México.

“Siempre he creído que si no logramos monetizar los residuos no vamos a tener una ciudad más limpia; veo que traemos varios proyectos, como en el que generosamente nos están apoyando con Biciclando, pero además veo muchas áreas de oportunidad de cosas que pudiéramos hacer de manera conjunta”, expresó.

Astiazarán Gutiérrez expuso que este tipo de programas de innovación se puede trabajar en el programa en las escuelas, en el cual se les enseña a las y los estudiantes cómo reciclar y les dejan el contenedor; en las paradas del transporte para universitarios HBus; o el aislamiento térmico de viviendas.

El gerente de Sustentabilidad de Tetra Pak México, Alfredo Román Benítez, dijo que se iniciará con una campaña de comunicación para poder recuperar mayor volumen de los envases, y se apoyará en programas del Ayuntamiento de Hermosillo.

Rodrigo Alonso, City Manager Lab (aliado de Tetra Pak en la Promotoría Institucional), comentó que debe haber una concientización para la ciudadanía, una capacitación en clasificación e infraestructura para recolección y el acopio, para después enviar el material a una planta de reciclaje.

Explicó que el envase que producen es 75 fibra de cartón, 5 por ciento aluminio y 25 por ciento de polietileno, por lo que, al reciclar y separar, se pueden convertir en materia prima para fabricar desde servilletas de papel hasta muebles de polialuminio.

El director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante, explicó que ya reciben alrededor de una tonelada y media al mes de envases tetra pak, y con estas y la promoción en las escuelas que se visitan con el programa Reciclase acciones, se espera recibir mucho más.

Estuvieron José Carrillo Atondo, director del Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público (Implan); Carla Neudert Córdova, directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (Amecc); Amparo Fontanot Ochoa, directora de Parques y Jardines; y Francisco Gil Barraza, director del Instituto Municipal de Ecología (IME).

