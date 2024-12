Inauguran remodelación de Comudis; El presidente municipal, Antonio Astiazarán y la presidenta del DIF Hermosillo, Patty Ruibal

La inversión aplicada posibilitará ampliar los servicios a personas con discapacidad

Redacción Entorno Informativo

“Nos motiva mucho corresponder con nuestro granito de arena para que las instalaciones de este gran lugar sean dignas para la gente que viene aquí a darse el tratamiento”, expresó el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, acompañado de Patricia Ruibal Zaragoza presidenta de DIF Hermosillo, al inaugurar la rehabilitación del Consejo Municipal para la Integración Social de Personas con Discapacidad (Comudis).

Desde que inició operaciones el lugar, por primera vez se realizaron acciones como remodelación de los baños, del área de hidroterapia, construcción de banqueta, colocación de puertas eléctricas y pavimentación del área de estacionamiento, además de que se dotó de mobiliario nuevo a toda la unidad y equipamiento para las terapias, con una inversión de 2.8 millones de pesos.

Astiazarán Gutiérrez, junto a Patricia Ruibal Zaragoza, presidenta de DIF Hermosillo, recorrió el lugar que creció en espacios, en equipamiento y en servicios, gracias a recursos de la dependencia y a la aportación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Sonora, por medio de un convenio que tiene con el Ayuntamiento.

Patricia Ruibal Zaragoza, presidenta de DIF Hermosillo destacó la necesidad de que el gobierno invierta recursos en este tipo de acciones y de instalaciones, pues en muchas ocasiones las personas se quedan sin una rehabilitación, porque no cuentan con el recurso necesario y no puede pagarla.

Madeleine Bonnafoux Alcaraz, directora de DIF Hermosillo, explicó que cada vez hay más población que requiere terapias, porque hay accidentes, por alguna cirugía, algo de nacimiento, siendo una población que va en crecimiento; pero hay ejemplos de que la vida puede ser mejor cuando se les brinda este tipo de servicios a muy bajo costo.

“Además se van a dar nuevos servicios con el neuropsicólogo, vamos a hacer detecciones que se requieran, sobre todo en temas de autismo, de TDA, que hoy también tanto se está presentando y que se está requiriendo por eso la sala sensorial y otros espacios”, precisó.

Lilia Teresa Soto, paciente desde hace ocho años, sufrió una embolia por lo que quedó inmóvil y sin habla, pero gracias a las terapias logró caminar en un mes, ya habla y en la actualidad asiste una vez por semana para mantenerse activa.

“Estoy muy agradecida con Dios y con los empleados de aquí porque gracias a ellos he salido adelante, he caminado y hablado… estoy muy agradecida con todo el personal porque todos me han ayudado, desde el chofer, la psicóloga, con el lenguaje y quien me dio terapia física”, manifestó.

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) abrió sus puertas el 12 de septiembre del 2005 y desde entonces contaba con los mismos servicios, y con la remodelación será posible ampliarlos.

En el evento estuvieron también Adrián Camou Loera, presidente de la CMIC Sonora; el paciente José Alberto Franco Reyes; la regidora Dulce Robles Moreno; Jeannette Molina, directora de Comudis; y personal de las diferentes áreas

