Jugarán América y Pachuca en estadio Cuauhtémoc tras clausura del de la Ciudad de los Deportes

La Liga MX informó que el partido entre América y Pachuca de la Jornada 16, correspondiente al Apertura 2024, cambiará de sede y se disputará este miércoles 6 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc, debido a la clausura del estadio Ciudad de los Deportes.

El pasado sábado 2 de noviembre, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, acudió al Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México para clausurar los inmuebles debido a no cumplir con las normas de protección civil.

Ante esta medida, la Liga MX informó que el partido entre las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca se disputará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en la misma fecha y horario previamente establecidos (miércoles 6 de noviembre a las 19:00 horas).

Al tratarse de una revisión de cumplimiento de normas de protección civil, dicho procedimiento no podrá resolverse antes del miércoles 6 de noviembre. Por esta razón, el partido programado entre el Club América vs CF Pachuca no podrá disputarse en el Estadio Ciudad de los Deportes”.

Como solución, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla fungirá como la casa de las Águilas del América única y exclusivamente para el duelo ante la escuadra hidalguense:

La Liga MX junto con los clubes América, Pachuca y Puebla ha acordado que el encuentro se lleve a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, respetando la fecha y horario originalmente programado”.

Hasta el momento, no existe comunicado por parte del conjunto azulcrema sobre qué medidas se tomarán con los aficionados que son abonados o adquirieron sus boletos para el encuentro de América contra Pachuca.

