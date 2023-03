Lamentan desinterés por atender violencia de género; Diputada federal

Paloma Sánchez Ramos, dijo que actualmente se tienen 216 casos de violencia política de género en el país, de los cuales 82 fueron víctimas a través de redes sociales

Paloma Sánchez Ramos, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció que en México no hay conciencia ni preocupación por castigar la violencia política de género (VPG), ya que sólo es una sanción para evitar que hombres y mujeres accedan a una candidatura y no está tipificada como delito.

La integrante del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en la Cámara de Diputados, aseguró que hasta este momento hay 216 casos de VPG en México y 82 de esas víctimas fueron atacadas en redes sociales.

Al dictar la conferencia “La Violencia Política de Género” en el PRI Sonora, la legisladora federal dijo que cada dos horas es asesinada una mexicana; cada minuto al menos 3 mujeres son víctimas de violencia sexual; 9 mujeres desaparecen todos los días y hay más de 26 mil mujeres no localizadas en México.

Destacó que sólo uno de cada 10 casos de feminicidio se castiga, “mientras el 70 por ciento de las mexicanas hemos vivido alguna forma de violencia”.

La legisladora Paloma Sánchez Ramos, explicó que la VPG es toda acción que está dirigida contra una mujer, que obstruye o atenta en contra de participar en los asuntos políticos del país o como servidora pública.

Detalló que los ataques pueden ser verbales o físicos y consisten en discriminar, minimizar, callar a una mujer o no dejarla trabajar, además de destacar que no sólo los hombres agreden, sino que las mujeres también pueden ejercer VPG. Al referirse al ciberacoso, la diputada federal Paloma Sánchez destacó que es una forma de violencia que va “desde sexualizarnos al subir una foto a redes sociales, hasta minimizar nuestras opiniones por ser mujeres e insultarnos”.

Remarcó que el ciberacoso “sí es un delito, pero falta promover la cultura de la denuncia y que las autoridades hagan su trabajo, ya que cada año 10 millones de mexicanas somos víctimas”.

Consideró que para enfrentar este problema es indispensable que las víctimas se sientan acompañadas y, sobre todo, que denuncien.

“Es importantísimo que normalicemos la denuncia de este tipo de violencia y eso solo se logra alzando la voz”, indicó. Háganlo acompañadas, apuntó, si no se sienten seguras.

La diputada por Sinaloa puntualizó que el ciberacoso puede darse por medio de insultos, hostigamiento, denigración, suplantación de identidad, sonsacamiento, exclusión o ciberpersecución.

Abundó que el ciberacoso se da en Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram o a través de correo electrónico. Ante ello, afirmó que las víctimas merecen justicia y dio a conocer que este delito se castiga con cuatro a seis años de cárcel.

Finalmente, la diputada federal Paloma Sánchez aseveró que “las víctimas merecemos ser escuchadas y atendidas, así como que se castigue a nuestro agresor.

Por su parte, Rogelio Díaz Brown e Iris Sánchez Chiu, Presidente y Secretaria general del CDE agradecieron a la Diputada Paloma Sánchez por la información y compartir su experiencia.

