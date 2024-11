Lucero Mijares expresó apoyo a Ángela Aguilar tras recibir críticas en redes sociales

Lucero Mijares mostró solidaridad con Ángela Aguilar ante las recientes críticas que esta última ha enfrentado en redes sociales, derivadas de su relación con Christian Nodal. Durante una alfombra roja, Lucero le aconsejó ignorar los señalamientos y enfocarse en disfrutar la vida y su felicidad.

La joven cantante recibió el Premio Arlequín, un reconocimiento que celebra su talento y los logros que ha alcanzado en su corta pero prometedora carrera. Agradecida por el galardón, desfiló por la alfombra roja y respondió a las preguntas de la prensa, quienes hicieron hincapié en las críticas hacia Ángela Aguilar.

Aunque una acompañante intentó evitar que Lucero abordara el tema, ella insistió en expresar su apoyo. Comentó que, al igual que Ángela, también ha enfrentado momentos de “hate” a pesar de ser muy querida por el público.

“He estado en esa situación de hate, pero, afortunadamente, tengo esa piel gruesa que me han dado mis papás y espero que ella también la tenga; que no haga caso, que sea feliz, que la pase bien, a esta corta edad, obviamente todos van a decir todo, pero que no haga caso”, declaró Lucero.

La intérprete también expresó su deseo de conocer pronto a Ángela Aguilar y colaborar con ella en algún proyecto.

Por otro lado, Lucero Mijares habló con admiración sobre Danna Paola, elogiando su trabajo en el doblaje de la película Wicked. “Me encantó, creo que Danna tiene una voz impresionante, creo que la ha armado súper bien. Enhorabuena para ella, que sea una carrera súper larga para ella”, afirmó.

Lucero Mijares continúa destacándose por su talento y carisma, ganando admiradores dentro y fuera del escenario.