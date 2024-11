Melanie Barragán exige justicia: 20 días sin localizar a su agresor tras un brutal ataque

Han transcurrido 20 días desde que Melanie Barragán Guzmán sufrió un violento ataque presuntamente perpetrado por su ex pareja, Christian “N”, quien sigue prófugo de la justicia. En un intento por visibilizar su caso y movilizar a la sociedad, Melanie ha utilizado sus redes sociales para exponer al agresor y pedir apoyo ciudadano.

En su última publicación en Facebook, compartió una fotografía de Christian junto a un mensaje directo: “Donde quiera que estés metido, te vamos a encontrar”. La imagen muestra al presunto atacante posando con un pastel decorado con la frase “Feliz cumple, guapo” y sosteniendo discos autografiados de la banda Morat. Melanie pidió a sus seguidores evitar reaccionar con el emoji de “Me enoja” para evitar que la publicación sea eliminada, subrayando la importancia de mantener la atención en su caso.

A pocas horas de su publicación, el post había acumulado más de 3 mil reacciones, 500 comentarios y 2 mil compartidos, demostrando la rápida viralización de su mensaje.

Melanie también recurrió a TikTok para reforzar su denuncia. En un video acompañado de la canción “Venganza” de No Te Va a Gustar y Nicki Nicole, mostró imágenes del presunto agresor junto a capturas de notas periodísticas. En la descripción, escribió: “20 días han pasado de mi agresión y aún no aparece este sujeto llamado Christian. Por favor, ayúdenme a encontrarlo y que pague ante la ley lo que me hizo”.

El video incluyó información sobre la recompensa ofrecida de 200 mil pesos mexicanos por datos que conduzcan a la localización de Christian “N”, acusado de tentativa de feminicidio.

Esta campaña en redes sociales busca presionar a las autoridades para intensificar los esfuerzos de búsqueda y evitar que el caso quede en la impunidad. Mientras tanto, Melanie continúa recibiendo muestras de apoyo por parte de la ciudadanía, que exige justicia para ella y castigo para su agresor.

