Nuevos rumores envuelven a Christian Nodal en supuesta disputa financiera con Cazzu

En medio de la polémica que rodea a Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar, han surgido nuevos rumores sobre una presunta disputa financiera entre el cantante mexicano y la madre de su hija, Inti. Según el periodista de espectáculos Ernesto Buitrón, Nodal habría retirado hasta 9 millones de dólares de Cazzu tras una supuesta violación de un acuerdo de confidencialidad por parte de la artista argentina.

Durante una entrevista en el programa de Inés Moreno, Buitrón detalló que la decisión de quitarle el dinero a La Nena Trampa habría sido impulsada por Jaime González, padre de Nodal. El periodista afirmó que Jaime habría recomendado incluir en el contrato una cláusula que impedía a Cazzu divulgar detalles de la vida privada del cantante.

“Al final, esto parece ser una recomendación directa del papá. Dentro del acuerdo había una cláusula que prohibía ventilar información personal de Nodal. No me suena extraño, porque probablemente no fue algo que Christian decidiera solo, sino que estuvo asesorado por su papá o incluso por Conchita, quien también es muy astuta”, comentó Buitrón.

Además, el periodista lanzó otra afirmación controvertida al sugerir que Ángela Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, podrían estar influyendo en las decisiones de Nodal. Según él, la relación del cantante con Ángela podría estar limitando su autonomía.

“No está tomando muchas decisiones por su cuenta. Yo creo que está actuando más por influencia de Ángela, y no sólo de ella, sino también de Pepe Aguilar. Estoy convencido de que Ángela está controlando a Nodal, y detrás de ella está Pepe Aguilar”, declaró.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Cazzu han respondido públicamente a estas declaraciones, lo que ha dejado a los fanáticos especulando sobre la veracidad de estos rumores y el impacto que podrían tener en las vidas de ambos artistas.

Comparte esto: Facebook

X