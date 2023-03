Obtienen cinco judokas pase directo a Nacionales en Tijuana

Esos lugares los consiguieron al terminar en primero o segundo lugar de la etapa Macro Regional

Un total de cinco judokas sonorenses consiguieron su clasificación de manera directa a los Nacionales Conade 2023 después de su participación en el Macro Regional de dicha disciplina que finalizó este domingo en Tijuana, Baja California.

Según el sistema de competencia de la fase eliminatoria de región 1 y 2 en la ciudad fronteriza, los primeros y segundos lugares de cada división, categoría y rama, estarán en la etapa nacional a desarrollarse en Tabasco.

Como campeón de macro región pasó Alán Gámez, al ser el mejor en la división de más de 100 kilogramos en la categoría Sub 21 varonil, mientras que el resto de sus cuatro compañeros ficharon los boletos nacionales como segundos lugares.

Por lo tanto, los sonorenses que quedaron subcampeones en el Macro Regional de judo, fueron: Aarón Becerra (Sub 18 en más de 90 kilos), Ángel González (Sub 18 en 44), Kamila del Campo (Sub 21 en más de 100) y Miriam Morales (Sub 21 en 70).

Además de esos cinco sonorenses, diez más podrían unírseles para participar en los Nacionales Conade 2023, ya que cuentan con posibilidades de ganarse el boleto, todo depende de los resultados del resto de los Macro Regionales, los cuales serán dados a conocer en fecha próxima por la Federación Mexicana de Judo.

