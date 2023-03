Pesistas logran primeros boletos a Nacionales

En el primer día de acciones, los levantadores de Sonora consiguieron cuatro pasajes directos

En el primer día de actividades arriba de la tarima, los pesistas sonorenses lograron cuatro plazas directas a los Nacionales Conade en la etapa Macro Regional que se celebra en Tijuana, Baja California.

En acciones de este sábado, los sonorenses, que, al liderar su categoría, división y rama, avanzaron a la fase nacional, fueron: Ana Paula Torres Amaya (Sub 19 en 59 kilos), Rodolfo Alejandro Rodríguez Ruiz (Sub 17 en 67), Carlos Jael Corona Zazueta (Sub 15 en 89) y Demiam Andrei Hernández (Sub 15 en más de 89).

Ana Paula Torres dejó una marca de 131 kilos totales, después de izar 58 en arranque y 73 en envión, mientras que Rodolfo Rodríguez hizo su parte tras ser el mejor en su división y categoría luego de levantar 110 y 132 para sumar 242.

Carlos Corona consiguió el sitio de honor al sopesar 76 en arranque y 97 en envión para un total de 173 kilogramos, en tanto que Demiam Hernández comandó su competencia luego de lograr levantamientos idénticos de 100 kilos con lo cual totalizó 200.

Las competencias del Macro Regional de halterofilia continúan este domingo y se extenderán hasta el lunes en las instalaciones del CAR de Tijuana, Baja California, en donde participan pesistas de once entidades por los pases nacionales.

Según el sistema de competencia de levantamiento de pesas, los primeros lugares aseguran directamente la estancia en los Nacionales Conade 2023 a quienes habrán de unirse los halteristas con las mejores marcas de todos los Macro Regionales alrededor del país.

