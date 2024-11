Reportan primera muerte por influenza en Sonora

El deceso ocurrió en un hombre residente de esta capital, informó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Universo Ortiz Arballo

Ivanova de los Reyes

En Sonora se registró la primera muerte por Influenza asociado a la actual temporada invernal, y el primer caso de daños a la salud por intoxicación por monóxido de carbono, informó el director de Epidemiología de la SS, Universo Ortiz Arballo.

En conferencia de prensa, el funcionario de la Secretaría de Salud en el estado, señaló que la defunción ocurrió en un hombre residente de Hermosillo.

“Era una persona adulta no vacunada. Ojo aquí, no quiere decir que una persona vacunada no pueda presentar una infección grave, pero la probabilidad es menor, de ahí la importancia de la vacunación”, explicó.

Ortiz Arballo agregó que se acumulan en el año 14 casos de influenza, 11 de ellos en Hermosillo, dos en Guaymas y uno en Empalme, así como una defunción.

En cuanto a daños por frío, el funcionario estatal confirmó el primer caso por intoxicación por monóxido de carbono, en un hombre residente del municipio de Cucurpe, quien se encuentra bien de salud.

“Sucedió en una persona residente de Cucurpe, que afortunadamente se trató justo a tiempo y se recuperó sin ningún problema”, manifestó.

Respecto a Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), detalló que suman a la fecha 42 mil 512 casos, que representa un 16 por ciento menos que al mismo periodo de 2023, cuando se contabilizaron 50 mil 528.

