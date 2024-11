Revisan vista a menores de estancias infantiles en el DIF Municipal

Con el apoyo de la Clínica Swann se les podrá ofrecer lentes o cirugías de manera gratuita a quienes lo necesiten

Un total de 67 niñas y niños de las Estancias Infantiles de DIF Hermosillo participaron en una jornada de examen de la vista en la Clínica Swann, para diagnosticar si requieren lentes o cirugía y así mejorar su calidad de vida.

Madeleine Bonnafoux Alcaraz, directora de DIF Hermosillo, agradeció por la jornada de visión para los pequeños que pertenecen a las estancias de las colonias Miguel Hidalgo y Gómez Morín.

“La salud visual es muy importante y el estudio que se les está realizando a cada una de sus niñas y de sus niños es muy completo, pero además se les va a apoyar, en caso de que requieran sus lentes”, comentó Bonnafoux Alcaraz.

Enfatizó que los infantes muchas veces no saben manifestar si tienen algo que no les está funcionando bien y el no tener una buena visión puede ocasionar fatiga, dolores de cabeza y mareos, pero además no ayuda a que el proceso de aprendizaje sea efectivo, porque en el ser humano más del 90 por ciento del aprendizaje es a través de los ojos.

Mark Anthony Swanson Moreno, oftalmólogo especializado en cirugía láser, dijo que este tipo de programas son muy importantes para que los niños se desarrollen bien, debido a que los papás nunca pueden saber si sus hijos ven bien o mal, hasta que los atienden.

“Es el desarrollo cerebral del niño, es el desarrollo del intelecto, es el desarrollo de cómo se mueve y de todas sus habilidades, y claro, la cooperación del DIF es una parte muy importante de la logística al traer a los niños y ver quiénes son los que lo necesitan”, agregó.

Agradeció también a un equipo de residentes de optometristas y un maestro oftalmólogo de la Universidad de Arizona, quienes proporcionarán los armazones, así como los lentes para las y los pacientes.

