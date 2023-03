Santiago Giménez viene a sumar al Tri tras ser llamado por Diego Cocca

El mexicano suma 15 goles en el futbol europeo y buscará hacer un buen papel con la Selección

Santiago Giménez es, junto a Henry Martín, el delantero mexicano más letal del momento.

El ‘Bebote’ suma ocho goles en la Eredivise, cinco en la Europa League y otros dos en la Copa de Holanda para un total de 15, en 34 partidos disputados desde su llegada al Viejo Continente, una inercia positiva que tratará de trasladar a la Selección Mexicana, bajo el mando de Diego Cocca.

El buen momento por el que atraviesa el ariete deja en claro que logró darle la vuelta a la página tras el duro descalabro que significó no formar parte de la lista final para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La verdad somos seres humanos, tenemos sentimientos y si bien puedo decir que me dolió un poco la decisión, también te puedo decir que Dios me dio el perfecto entendimiento, fue la decisión correcta y gracias a ello me estoy preparando.

Sé que tengo que aportar mucho de mí para estar en este proceso y en el siguiente Mundial”, mencionó Giménez en conferencia de prensa de cara al partido en el que se perfila como el delantero titular de la Selección Mexicana ante Surinam.

Sinceramente no sé qué rol vaya a ocupar, ya depende del director técnico, de sus gustos, es un proceso, pero sí te puedo decir que donde me toque estar voy a tratar de sumar lo máximo posible, al final representamos a un país y queremos lo mejor para México”, agregó.

Santiago tuvo poco tiempo para adaptarse al balompié del Viejo Continente, luego de su debut con el conjunto rojiblanco el 13 de agosto del 2022 ante el Heerenveen, pero con sus determinantes actuaciones se ganó un puesto como pieza fundamental del Feyenoord, a la par de colgarse la etiqueta de promesa del futbol mexicano.

Lo tomo como una motivación, hay gente que me ha apoyado y que siempre trata de que yo crezca, estoy muy agradecido con cada uno de ellos, pero trato de estar muy centrado, por ahí no escuchar de más, porque al final no he logrado nada, hay que seguir trabajando para cumplir mis sueños, objetivos y metas”, comentó.

El ‘Bebote’ se enfila para superar las marcas de Javier Hernández y Luis García de 20 goles en sus primeras temporadas en Europa con Manchester United y Atlético de Madrid respectivamente, por ello ya ha llamado la atención de equipos como el Benfica que estaría interesado en hacerse de sus servicios.

La verdad yo no sé nada por afuera, si bien me enteré por las redes, yo en lo personal y privado no sé nada, estoy muy contento en Feyenoord, eso ya después se va a decidir entre familia si llega a pasar, entre clubes y como bien decía en mi relación personal de Dios, porque al final él es el que decide mi camino”, culminó.

