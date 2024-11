Se despide Andrés Guardado del futbol profesional tras 19 años de carrera

El mediocampista culminará su carrera al finalizar el actual torneo de la Liga MX

Agencias

Luego de 19 años de carrera, el mediocampista Andrés Guardado anunció que se retirará de las canchas.

Uno de los futbolistas más emblemáticos del balompié moderno en México pondrá fin a una exitosa carrera al concluir el presente torneo de la Liga MX con León, así lo informó el propio jugador en durante una transmisión en vivo de sus redes sociales.

Desde su debut con Atlas en el 2005 hasta su salto a Europa y ser capitán en Selección Mexicana, Guardado destacó por su zurda educada que viviría sus últimos minutos, si no pasa algo extraordinario, el próximo domingo cuando León visite a Rayados de Monterrey en la última jornada del torneo Apertura 2024.

“Quiero agradecerle todos los momentos que pude haber vivido, gracias al Atlas, que me dio la primera oportunidad, a la Coruña, al PSV, Valencia, Leverkusen, al Betis, a León, no hay manera de cómo decir gracias. A mis amigos, a los que se fueron, a los que se quedaron, a los que me acompañaron”, expresó.

“Tenemos una ligera esperanza de estar en Play-In, pero si no, el domingo será mi último partido como profesional”, reveló Guardado en Instagram.

Guardado, quien es de los pocos futbolistas en la historia en disputar cinco Copas de Mundo, agradeció a su familia y visiblemente triste, hizo lo mismo a los aficionados que lo estuvieron apoyando en esta larga carrera.

“Muy orgulloso de todo lo que pude conseguir, de haber cumplido mi sueño, de haberlo sobrepasado. Gracias por estar ahí a los que me han apoyado en este camino, a los que no también, las críticas son válidas. Estaré ligado al futbol de alguna manera, gracias futbol y hasta luego”, manifestó el histórico futbolista mexicano.

