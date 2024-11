Se imponen Celtics a Nets por 139 a 114 tras derrota ante Atlanta

Jayson Tatum estuvo a punto de firmar un potente triple-doble y aportó 36 puntos

Los Celtics de Boston, que sufrieron el martes un inesperado descalabro ante los Halcones de Atlanta, reaccionaron este miércoles derrotando en Brooklyn por 114-139 a los Nets, que entrena el español Jordi Fernández.

Más allá de perder, la imagen de los vigentes campeones de la NBA fue muy pobre, pero por fortuna tenían un encuentro en Brooklyn solo 24 horas después para enderezar el rumbo.

Desacertados en el arranque y mucho más finos y letales según avanzaba el encuentro, los Celtics (10-3), que solo tienen por delante en el Este a los invictos Cavaliers de Cleveland (13-0), se dejaron guiar esta noche por un gran Jayson Tatum, quien se quedó a un suspiro de firmar un potente triple-doble (36 puntos con 12 de 19 en tiros y 5 de 6 en triples, 8 rebotes y 10 asistencias).

Además, Jaylen Brown aportó 24 puntos y 12 rebotes y Payton Pritchard brilló en la segunda unidad con 23 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias.

Los Celtics metieron 22 de 45 en triples, controlaron el rebote (33-44) y dominaron claramente la segunda mitad (54-74).

En los Nets (5-7), que la semana pasada exprimieron a los Celtics hasta perder en el tiempo extra, los mejores fueron Ziaire Williams (23 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias), Cam Thomas (17 puntos) y Dennis Schroder (16 puntos). El dominicano Al Horford no jugó en Boston en tanto que Brooklyn no contó con Ben Simmons y Dorian Finney-Smith. Fernández afrontará ahora su primera visita al Madison Square Garden para medirse en el duelo neoyorquino a los New York Knicks. Será una cita doble ya que Knicks y Nets se verán las caras el viernes y el domingo.

Si Joe Mazzulla esperaba una reacción convincente de sus jugadores tras el tropiezo ante Atlanta no la encontró en el inicio. Desconectados, con triples que no iban a ningún lado y con una pasmosa falta de concentración en defensa, los Celtics empezaron con un 19-8 en seis minutos para unos Nets firmes y que sí llegaron puntuales al partido.

