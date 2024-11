Selena Gomez responde a críticas sobre su físico y revela padecimiento de salud en redes sociales

Selena Gomez, quien recientemente celebró un triunfo profesional al recibir el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por su papel en Emilia Pérez, ha sido blanco de comentarios sobre su apariencia física. La actriz y cantante enfrentó críticas después de que se difundieran imágenes de su participación en el American French Film Festival, en las que algunos internautas afirmaron que intentaba “ocultar su cuerpo” al colocar las manos sobre su abdomen.

A través de sus redes sociales, Gomez abordó directamente las críticas y reveló que su físico ha cambiado debido a un padecimiento de salud. La actriz explicó a sus seguidores que enfrenta una condición llamada Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado (SIBO, por sus siglas en inglés), lo cual provoca que su abdomen se inflame. “Esto (las críticas) me enferman. Padezco SIBO en mi intestino delgado”, compartió Gomez, señalando que esta condición causa dolor, distensión abdominal y otros síntomas debido a un aumento anormal de bacterias en esa área del cuerpo.

La intérprete de Only Murders in the Building también se mostró firme frente a los comentarios sobre su físico. “No me importa no parecer un dibujo con figura de ‘palitos’. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia”, afirmó, subrayando que no se considera víctima de los comentarios, aunque admitió que en el pasado le afectaban profundamente. “Soy simplemente humana. No, NO soy una víctima”, expresó, refiriéndose al proceso de aceptación que ha desarrollado a lo largo de su carrera.

Selena Gomez ha sido abierta sobre varios problemas de salud, incluido el lupus y problemas de ansiedad. Su testimonio ha generado conciencia sobre condiciones de salud como el SIBO, que, aunque común, es a menudo poco conocido o subestimado.