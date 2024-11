Sin medias tintas

¡“Luz verde” al H Bus!

Piden “agarrar la onda”

Checa mercado “Gober”

Saca la chamba Paulina

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡“Luz verde” al H Bus!…Y el que ya está en marcha para ser una realidad es el proyecto H Bus, un sistema de transporte público eléctrico y gratuito para estudiantes universitarios, luego de que en una sesión extraordinaria el Cabildo de Hermosillo aprobara por mayoría su autorización y una presupuesto de $2 millones 700 mil pesos para su operación en el 2025, y una cantidad similar para el 2026 y 2027. ¡Órale!

Eso luego de que el pasado “San Lunes” los regidores le dieran “luz verde” a la solicitud presentada por la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, para que el Gobierno Municipal contrate la multianualidad y ya sea un hecho ese servicio transporteril que beneficiará a mínimo unos mil 500 alumnos de diferentes universidades, ya que es la dependencia que lo operará y administrará los recursos para ese efecto.

En esos términos está esa esperada “palomeada” con la que el acalde, Antonio “Toño” Astiazarán, estará cumpliendo una de sus promesas de campaña, como es la de procurar que la falta de ese tipo de transporte no sea un obstáculo para frenar la superación de un sector del estudiantado hermosillenses, y no sólo por la falta de ellos, sino además porque a veces mucho$ no tienen ni para el camión. ¡De ese pelo!

Así que, una vez autorizado ese dictamen por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, ahora no únicamente pretenden adquirir mediante arrendamiento al menos unas diez unidades eléctricas equipadas con internet gratuito, puertos de carga para dispositivos móviles, cámaras de vigilancia y biometría, sino además también se proyecta una electrolinera que será única en México. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es por lo que Astiazarán Gutiérrez resaltara que: “No podemos ser ajenos a la realidad que pasan miles de estudiantes todos los días para tomar dos o tres camiones y poderse trasladar a su universidad. Es verdad, no es suficiente un modelo de esta naturaleza, pero también es verdad que requerimos tomar acciones en torno a este tema”, por lo que así es como estarán poniendo la muestra. ¡A ese extremo el acierto!

Por como apoyarán al alumnado del área urbana y rural con esos vehículos que serán destinados para su transportación, lo que ayudará a reducir los tiempos de espera que actualmente tienen en las paradas, y que a veces es hasta de tres horas en algunos casos, y es por lo que llegan tarde a sus clases, y sobre todo en las llamadas “horas pico”, o de mayor pasaje, y es lo que en parte van a contrarrestar con esa estrategia.

No en balde es por lo que “El Toño” Astiazarán manifestará que: “Quiero agradecerle mucho al Gobernador del Estado lo receptivo que ha sido ante esta solicitud que hemos planteado al Instituto de Movilidad y Transporte, se trata de un proyecto que no ve colores, ni partidos, ni ideologías y que lo único que piensa es en la educación de quienes hacen un esfuerzo extraordinario por ir a estudiar”. ¡Así de claro!

Luego entonces, y ante ese éxito obtenido por Francisco Antonio, una vez más se está demostrando que cuando se quiere ¡Sí se puede!, por como ya solamente será cuestión de tiempo para que el próximo año ya anden circulando esos llamados H Bus, con los que a la par se estará avanzando en el ámbito de la electromovilidad, como parte de una política que ha venido impulsando en ese sentido. ¡Mínimo!

Piden “agarrar la onda”…Por ser bien sabido que vale más un llamado a tiempo que mil después, es que el Ayutamiento capitalino ya está promoviendo la campaña “Agarra La Onda”, para a través del Departamento de Tránsito exhortar a la ciudadanía a conducir sin hacer uso del celular, así como el no exceder la velocidad, a partir del como los accidentes viales se han disparado últimamente. ¡Tómala!

En lo que es una alerta para crear conciencia que demuestra que la autoridad municipal está sensible a esa problemática que ya está afectando a los ciudadanos, derivado de una irresponsabilidad al manejar, como lo exhibe la alta incidencia de percances que hay, como por ejemplo del 21 al 23 de octubre, tanto en la ciudad y zona rural, periodo en el cual se atendieron 39, con dos muertos, y más de una veintena de heridos. ¡Glúp!

Para el caso es que el vocero de Tránsito, César Ovier Quintero Pérez, detallara que esas accidentadas consistieron en 27 choques entre vehículos, dos contra objetos fijos, ocho atropellamientos y un par de volcamientos, y la mayoría de ellos causados por la imprudencia al pilotear, al no hacer un alto fijo, o pasarse el semáforo, así como por “ir chicoteado”, pero principalmente por hablar, o chatear por el teléfono.

Lo que explica el por qué Quintero Pérez una vez más reiterara, como ya lo ha hecho hasta el cansancio, que hay que maniobrar el volante con responsabilidad, y el evitar los distractores antes mencionados, lo que aplica para los automovilistas, pero también en los peatones, porque igual cruzan las calles con el “Cel” en la oreja, como si fueran “de hule”, exponiéndose a ser arrollados, como ya está ocurriendo más frecuentemente.

Toda vez que las mayorías están pasando por alto el que ahora hay más carros en la Capital, al ser como un medio millón los que están en circulación en las mismas vialidades, y es por eso que ahora los traslados se hacen en más tiempo, aun y cuando son los mismos trayectos, y es por lo que las están convocando a que “Agarren La Onda”, para que no sean parte de las estadísticas de esas recurrentes colisiones. ¡Vóitelas!

Checa mercado “Gober”…Ahora sí que cambiando un poco el dicho, el que vaya que está haciendo valedero aquello de que al ojo del amo, en este caso avanzan los trabajos de rehabilitación y modernización que se llevan a cabo en el Mercado Municipal No 1 de Hermosillo, es el gobernador, Alfonso Durazo, como lo exhibe que el pasado lunes hiciera un recorrido de supervisión. ¡De ese vuelo!

Ya que con casco de constructor y chaleco de prevención Durazo Montaño checó de primera mano el adelanto que presentan esas obras, y que manejan que es de un 75%, y en las que se invertirán más de $58 millones de pesos, y que forman parte de un programa para el rescate de mercados municipales, y es por lo que hoy por hoy también se trabaja en los de Guaymas y Navojoa, con el fin de que queden renovados y “chaineados”.

Al ser unos arreglos, reparaciones y adecuaciones que se realizan en ese antiguo inmueble que lleva el nombre de “José María Pino Suárez”, los cuales consisten en un refuerzo estructural, restauración de fachadas, estructura de la cubierta, muros interiores y herrería, pisos de concreto, instalaciones eléctricas, así como hidrosanitarias, cancelerías y vidrios, por lo que quedará como nuevo, pero respetando su arquitectura.

De ahí que el Ejecutivo señalara que: “Esta recuperación y renovación del Mercado Municipal, la estamos haciendo porque es un edificio que tiene un valor histórico, artístico, arquitectónico, extraordinario. Es una de las edificaciones más emblemáticas de la Capital. Tenemos que convertir este edificio en un lugar turístico, no solo es un punto para el comercio popular, tiene la gente que interesarse en quienes visitan Hermosillo”.

Motivo por el cual es que Migdelina Castillo, la presidenta de los 70 locatarios que ahí tienen su puesto, le agradeciera a Durazo el que les esté haciendo el “milagro”, de algo que ya creían imposible, después de que por décadas nadie los escuchara y atendiera para que se remodelara, aun y cuando ya estaban en un latente riesgo junto con los clientes, por como en unas partes ya se había cuarteado y desmoronado. ¡A ese grado!

Por cierto, y con respecto de ese obrerío, que desde principio del 2024 realizan en el Centro de la ciudad, a la que ya mañana se le terminará el plazo para la entrega de las vialidades que han estado recarpeteando en ese sector, es a la titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Alejandra Castro Valencia, por la que habrá que ver si cumple, lo que no se cree, por como aún se ve que están muy retrasados.

Saca la chamba Paulina…Y en ecos de lo que fuera la recién terminada 65 edición de la Comisión Sonora-Estados Unidos celebrada Hermosillo, teniendo como anfitrión al gobernador, Alfonso Durazo, y la participación de su homóloga arizonense, Katie Hobbs, y el embajador gringo, Ken Salazar, la que afloró que sacó la chamaba como organizadora es la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña. ¡Así el dato!

Al trascender que dicha cumbre binacional, que terminara con un éxito total en todos los aspectos, es el primer gran proyecto que le tocó coordinar a Paulina, por lo que de esa forma dan cuenta que cumplió “al cien”, o más que bien la encomienda que le diera el “Gober”, aun y cuando para nada era “enchílenme otra gorda”, por la relevancia que representaba, al haber sido el relanzamiento de ese evento internacional.

O séase que de esa forma es que Ocaña sirviera la mesa, para que se confirmara que Sonora y Arizona son la gran apuesta comercial para los estadounidenses, y es por eso de la importancia que concretaran una alianza estratégica en esa materia, que auguran que será el detonante para el desarrollo de la economía global, siendo el Plan Sonora de Energías Sostenibles el eje principal para lograr acuerdos en diferentes áreas. ¡Qué tal!

Ante lo que se conluye que así estuvo el buen ambiente que promoviera en ese encuentro de carácter mundial, en el que Salazar y Hobbs coincidieran en esa visión y postura de avanzar en todos los rubros al avalar la ratificación de ese pacto existente entre ambos Estados, vía la Comisión Sonora-Arizona, por lo que a ese punto estuvieron los positivos efectos, como parte de un modelo de coordinación de primer mundo.

Es por eso que a casi de una semana de haber concluido esa trascendental reunión, se da por descontado que lo que es la joven Paulina todavía debe andar diciendo ¡Misión cumplida!, y no es para menos, ya que como nunca antes se crearon las condiciones para que los mandatarios estatales, y el mismísimo Ken, y no el de la Barbie, activamente tomaran parte en los 14 comités que hubo con diferentes temáticas. ¿Cómo ven?

Correo electrónico: [email protected]

