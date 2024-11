Sin medias tintas

Alertan por falta de agua

¿“Se pasan” buscadoras?

¡“Se pone verde” Alcalde!

Manos a la obra “Gober”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Alertan por falta de agua…Y los que no andan tan errados son los de organización civil Hermosillo ¿Cómo Vamos?, con la alerta que recién lanzaran, con todo y que ésta no causara mucho impacto, referente a que desde ya debe trabajarse para asegurar el abasto de agua de la ciudad para el próximo verano, por como se ha prolongado la sequía por la falta de lluvías, y más porque el 2025 pinta para estar por el estilo, o “píor”.

Y para quien dude de lo anterior, o de que la cosa está igual de seca en todos lados, ahí tienen el llamado que ya también hiciera el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien exhortó a los ciudadanos a tomar duchas más cortas, reparar grifos que gotean y cerrar el agua mientras se cepillan los dientes, entre otras medidas de lo más básicas para procurar un ahorro, con todo y que son un País de primer mundo. ¡Así la advertencia!

Por lo que así estuvo el ¡Aguas! Que echara Adamas, a través de un video en las redes sociales, y no es para menos, al advertir que lo está haciendo por haberse tenido el octubre más árido en más de 150 años, con apenas 0,02 centímetros de lluvia en Central Park, una cifra muy lejana a los 11,2 centímetros habituales para ese mes, según el Servicio Meteorológico Nacional, y es por lo que ya se están previniendo. ¡De ese pelo!

De ahí que sea lo mismo que ya están haciendo a nivel local los Hermosillo ¿Cómo Vamos?, cuyo director es Ernesto Urbina Miranda, para promover una campaña de concientización sobre el cuidado y reciclado del vital líquido, a raíz de las pocas precipitaciones registradas, en tanto que las que adelantan que tampoco estarán “buenas” son las de la época de invierno, por lo que no se ve una recuperación a corto plazo. ¡Zaz!

Casi por nada es por lo que invitaran a dicha reunión de la Mesa de Agua de esa asociación al Presidente Municipal Antonio “Toño” Astiazarán, quien señaló: “Me da mucho gusto que haya plena conciencia de que el verano que entra no va a ser fácil y en vez de ponernos a llorar o lamentarnos, hay que encontrar alternativas para ser más eficientes en el cuidado del agua y en su reutilización”. ¿Cómo ven?

O séase que en ese encuntro, ahora sí que quedó más claro que ni el agua, que es lo que se está haciendo y lo que puede hacerse en los próximos meses para que la Capital hermosillense no llegue a enfrentar una crisis por ese motivo, y se tenga que regresar a la implementación de tandeos, como ya se ha hecho en el pasado, y más porque hoy en día ya tiene más habitantes, y casi casi con la mismas fuentes de abasto. ¡Palos!

Tan es una situación que ya está para alarmar, que los niveles de almacenamiento de las presas del Estado han ido a la baja, al sólo registrar un 18.8% del volumen total de su capacidad, ya que en noviembre del 2023 registraban un 36.7%, por lo que así está la diferencia en el lapso de un año, al grado que en el Yaqui y Mayo ya empezaron a cancelar los cíclos de siembra, con las graves consecencias económicas que eso provocará.

¿“Se pasan” buscadoras?…Las que ya están llegando a los extremos con sus protestas afectando a terceros son las Madres Buscadoras de Sonora, luego de que ahora el pasado sábado les diera por bloquear la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, a la altura del kilómetro 99, en lo que fuera un cierre impulsado por su líder, Cecilia Flores, para exigirle a las autoridades ayuda para encontrar a uno de sus hijos desaparecido.

Y es que en medio de ese sorpresivo caos vehicular que causaran, es que Flores Armenta ventilara que: “Yo les di una carpeta de investigación completa, yo investigué a cada uno de los perpetuadores de la desaparición de mi hijo y todavía no los han detenido ni investigado, porque si así lo hubieran hecho mi hijo hubiera aparecido”, refiriéndose a Marco Antonio Sauceda Rocha, al que “levantaron” en mayo del 2019. ¡Vóitelas!

Luego entonces después de más de una hora de mantener esa medida de presión carreteríl, al lugar llegaron representantes de la Vicefiscalía de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas Desaparecidas y Delitos por Razones de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como de la Comisión de Búsqueda Estatal, lo que Cecilia aprovechó para exigirles los resultados de las pesquisa que han llevado a cabo. ¡Ajá!

Echándoles en cara el que: “Dicen que tienen una carpeta de investigación con avances que yo desconozco, vamos a ver qué avances tienen, porque yo les dije: Si tuvieras avances, mi hijo ya hubiera sido localizado”, por lo que tras un acuerdo liberaron ese tramo carretero, con la condición de que más tarde tendrían una reunión con los de la Fiscalía Estatal, para que les dieran más detalles al respecto. ¡De ese vuelo!

En lo que es una liberación de la mencionada rúa que estuvo condicionada, a que de no tener respuestas favorables, tocante a esa demanda, ayer mismo volverían a las andadas, o a bloquearla, en aras de que les hablen con la verdad, referente a las indagaciones sobre el paradero de Marco Antonio, con todo y que los usuarios de esa vialidad ninguna culpa tienen de esa falla, como para que hagan pagar a justos por pecadores.

¡“Se pone verde” Alcalde!…Quien todo hace indicar que quiere poner a la Ciudad del Sol más verde que ni el mismo Hulk es el alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, como lo exhibe el que presentara lo que será el plan Hermosillo Crece Verde, para plantar 50 mil árboles nativos, principalmente en las zonas donde más falta hacen para mejorar el ambiente, así como ampliar el aprovechamiento del agua tratada. ¡Órale!

No en balde es por lo que “El Toño” Astiazarán resaltara que: “El día de hoy nos convoca un esfuerzo importante en torno a un concepto global que es el Hermosillo Crece Verde, y ¿por qué digo que es global?, porque el trabajo en materia de sustentabilidad es integral y transversal, e implica el esfuerzo no solo de dependencias de los tres niveles de Gobierno, sino también de organizaciones de la sociedad civil”.

Así que para dar el banderazo de arranque lo acompañaron funcionarios municipales, pero también simpatizantes de las causas medioambientales de la localidad, que tendrán una parte activa en las acciones de ese programa, a quienes reiteró que el rubro más cercano es el que tiene un mayor impacto en la contención del calentamiento global y el cambio climático, a la vez que invitó a la ciudadanía a sumarse. ¡Qué tal!

Al ser de la idea que el crecimiento que viene experimentando la ciudad no debe ser a costa del medio ambiente, al decir que: “No podemos comprometer a las generaciones futuras a costa del desarrollo económico y del desarrollo urbano”, en el marco de un evento que tuviera lugar en una de las áreas más arboladas del Parque Madero, espacio al que puso como ejemplo del aprovechamiento del agua reciclada.

De tal forma que así estará esa arborización con especies producidas en el Vivero Municipal; y además con la ampliación de líneas moradas que llevarán agua tratada de la planta con que cuenta el Campus Hermosillo de la Unison a los parques cercanos; y la creación de más brigadas de reforestación y el lanzamiento del “Plantómetro Municipal”, un contador Web que registrará la cifra actualizada de los árboles que se planten.

Para el caso entre las entre las acciones más inmediatas contemplan la reforestación de las 11 áreas en las que hace más calor, como son las de Puerta Real, Laura Alicia Frías, Unión de Ladrilleros, Virreyes, Villa Fontana, La Campiña, Misión del Arco, Progresista y Arándanos Residencial, sumado a más de 17 kilómetros de camellones y ampliación de redes de conducción de agua residual en Vado del Río y Unison. ¡Mínimo!

Manos a la obra “Gober”…El que vaya que el fin de semana sí que anduvo como El Bob Construye, el de la caricatura, es el gobernador Alfonso Durazo, porque primero inauguró dos de las catorce vialidades que se han estado reconstruyendo en el Centro de Hermosillo, y luego dio un saldo de los 111 trabajos de infraestructura que se están realizando en 19 municipios del Estado. ¡Así el dato!

Pues esas obras ya presentan un avance del 85%, con 94 concluidas a la fecha, después de que fueran iniciadas con un crédito de $2 mil 100 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado, y del que ya han invertido mil 220 millones 400 mil pesos en beneficio de la imagen urbana de las citadas municipalidades, para rescatar una infraestructura que estaba en abandono, o con décadas sin mantenimiento.

Ya que tales millonadas se han destinado para la recuperación de espacios comunitarios, pavimentación y remodelación de calles, así como obras de electrificación y pluviales, además del acondicionamiento de carreteras en las localidades de Empalme, Guaymas, Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Benjamín Hill, Imuris Magdalena, Santa Ana, Nogales, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Magdalena y Puerto Peñasco.

Completan esa lista de comunidades beneficiadas Caborca, Bavispe, Huachinera y Bacerac, a las que por fin les está tocando algo, cual es uno de los eslogans del sexenio de Durazo Montaño, quien además anunciara que, entre octubre del presente año, y los primeros meses del 2025, ya se estarían terminando las 17 restantes de ese financiamiento crediticio, que conjuntamente representan un monto de 879.6 millones de pesos.

En esos términos es que el “Gober” ha seguido haciendo más con menos, a la hora de hacer rendir el dinero, por los tiempos difíciles que se viven actualmente en materia de presupuesto, pero por lo que se ve ese no ha sido pretexto, ni mucho menos un impedimento, para justificar que no pueda hacerse algo, a la hora de buscar mejorarles los servicios más básicos a los sonorenses, para elevarles su calidad de vida. ¿Qué no?

