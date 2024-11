Sin medias tintas

¡“Hace un circo” CEDH!

¡“Hace un circo” CEDH!…Y una vez más se está confimado la impresión que hay, de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) defiende más a los delincuentes que a las personas de bien, como ahora dan cuenta que lo está poniendo de manifiesto su tan llevado y traído titular, Luis Fernando Rentería Barragán, y según esto para con esa clase de simulación hacer como que trabajan,. ¡De ese pelo!

Y para quien dude de lo anterior ahí está el que a Rentería Barragán ahora le dio por solicitarle a las autoridades penitenciarias la exhibición de los presos que participaron en una riña que provocaron la tarde del pasado domingo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Obregón, a fin de constatar su integridad y seguridad, después de que fueron los que pusieron en peligro a los cuestiodos y demás personal. ¡Zaz!

Pero lo que es al cuestionado de la CEDH no le importó el estado en que quedaron los empleados carcelarios, después de ese zafarrancho propiciado por los aludidos malhechores que están privados de su libertad, ante lo que se deduce que ya no halla que hacer para llamar la atención, en aras de intentar justificar el cargo que ocupa, al ufanarse de que es la primera vez que se hace petición, en los 32 años de historia de ese ente.

O séase que así está el circo, maroma y teatro que consideran que está armando Luis Fernando, y además hasta encubriendo a los rijosos, porque en ningún momento aclara que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos de presidiarios, muy seguramente que por la disputa del control interno de ese penal, al solamente enfocarse en la defensa de los 16 sujetos que participaron en ese pelito. ¡Así el encubrimiento!

En lo que manejan que es una celeridad que el criticado ombusman no ha tenido en los veraderos casos en los que sí ha habido una violación de las garantías individuales, como por ejemplo en algunas denuncias en las que niños han sido objeto de presuntos abusos sexuales, porque inexplicablemente les han dado muchas largas, además de que llegada la hora incluso ha solapado a su personal, sobre todo del peritaje médico.

Sin embargo, en esta ocasión Rentería sí se puso hacerle al justiciero, al ejercer la citada facultad, al parecer para “certificar la identidad, el estado físico y la situación jurídica cuando está en riesgo la vida, la integridad corporal, la salud física y mental de una persona”, como lo denota que el mismo día de la trifulca iniciaran con ese procedimiento para pedirles la rendición de cuentas a los operadores de la mencionada cárcel.

Aunque como por lógica si entre los mismos internos se golpearon al pelearse, es por lo ahora tendrán que comprobarles que ellos no les causaron los moretones, que muy probablemente ahorita deben de presentar, aun y cuando en esos hechos tenga que usarse cierto uso de la fuerza para poder someterlos, porque ni modo que lo hagan sin tocarlos ni con el pétalo de una rosa, pero así se las está gastando Luis Fernando. ¡Palos!

Eluden a Fiscalía Estatal…Ahora sí que ante el éxito no alcanzado, los que ya están llegando al grado de ofrecer una recompen$a, son los de la Fiscalía General de Justicia del Estado, como lo acaba de anunciar su encargado, Gustavo Salas, con el fin de detener al autor intelectual del asesinato del ganadero, Alejandro Morales, perpetrado 28 de agosto del presente año, cerca del retén militar de Querobabi. ¡Tómala!

Porque aun y cuando Salas Chávez asegura que se han llevado a cabo diversas detenciones y el aseguramiento de vehículos y armamento, lo único cierto es que hasta ahora no han podido arrestar al cabecilla de una célula criminal que operaba en esa zona, y que presuntamente es el mandó a “levantar” y ejecutar a balazos a Morales Aguilar, en las inmediaciones de un rancho en el que trabajaba en esa área. ¡Pácatelas!

Es por lo que Gustavo Rómulo reconociera, que a pesar de que han implementado operativos en conjunto con el Ejército Mexicano, pero ni así han podido capturar al objetivo principal, o a dicho criminal, y es por lo que canalizaron el caso al Comité de Recompensas de la Fiscalía Estatal, para de esa forma estar a la espera de que cualquier persona brinde información útil y veraz que ayude a su localización y detención. ¿Será?

No obstante, y que lo más irónico de esas pesquisas es que el Fiscal en mención no proporcionara el nombre del supuesto homicida, como tampoco la clásica foto con la leyenda del ¡Se Busca!, como si realmente no quisieran que los ayudaran a encontrarlo, porque ni modo que los interesados en ganarse esa compen$ación aporten datos imaginándose quién es, por como no les están brindando los más mínimos detalles. ¿Qué no?

Aunado a que debe tomarse en cuenta que no es cualquier delincuente, por ser un grupo delincuencial que tenía el control de ese territorio del municipio de Opodepe, pero que según Salas ya no lo tiene, lo que estaría por verse, y es por lo que Luis Alejandro les estorbaba para realizar sus malandrinada$, y es por ello que lo mataran, y con más razón después de que denunciara sus campamentos ilegales ante los militares. ¡Ups!

“Mete dudas” antidoping…En el que aplica aquello de que ¡No hay mal que por bien no venga!, es en el antidoping al que en esta semana están sometiendo a los agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, dizque pa´ renovarles la licencia colectiva de portación de arma de fuego que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y no sólo porque al que salga positivo le abrirán un proceso interno. ¡Ajá!

Si se analiza que es un examen toxicológico que le estarán practicando a cerca de mil 200 elementos municipales, en el marco del reciente fatal atentado del que hicieran blanco a dos oficiales de esa corporación, el 19 de octubre del actual 2024, con saldo de uno muerto y otro herido, y es por eso que los asegunes no se han hecho esperar, con todo y esa justificación que diera el Comisario en Jefe, Jesús Alonso Durón.

Toda vez que para algunos “huele” a que estarían aprovechando para hacer una “limpia” entre esos guardianes del orden, y es por lo que desde el lunes empezaron con los diferentes niveles de mando, y ya en los siguientes tres días continuarían con la tropa, hasta completar el 100% para el cumplimiento del reglamento de carrera, así como el que exige la Secretaría de Seguridad Pública. ¡Ni más ni menos!

Aun y cuando Durón Montaño advirtiera, que los que no se presenten, o le saquen a esa prueba antidrogas, tendrán que atenerse a las consecuencias, en caso de no justificar su inasistencia, además de que quienes no participen estarán incumpliendo con el requisito de permanencia al que están obligados los uniformados en activo, sumado a que quedarían excluidos de la autorización para portar armas. ¡De ese tamaño!

Para el caso es que Jesús Alonso aclarara que sólo por consumo de medicamentos se podría pasar por alto la positividad en esa revisión, “Pero si salió positivo a cocaína o mariguana ahí ya no podemos comprobar que los está utilizando en tratamiento, son muy específicos los resultados de esos exámenes y de esos reactivos”, y es por eso de las dudas que hay, para ver el de a cómo les va en esa checada que les están haciendo. ¡Glúp!

Crean juzgados laborales…Quien ha seguido haciendo más con menos, por la forma en que ha continuado cubriendo mucho terreno, es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, y para evidencia está el que ahora anunciara la buena nueva, de que la Entidad contará con más juzgados en materia laboral para atender los conflictos relacionados con ese rubro. ¡De ese vuelo!

Tan es así que Acuña Griego adelantara que en los próximos 15 días abrirán nuevos tribunales laborales en Navojoa, y antes de finalizar el año en curso se pondrá en operación otro en Obregón, por lo que con esas aperturas ya se contabilizarían siete de esos espacios especializados en ese ramo, contando los que ya están en funcionando en Hermosillo, Guaymas y Nogales, por lo que así le han estado sumando a ese ámbito. ¡Órale!

Muestra de ello es que el mero mero de ese Poder Judicial dijera que: “Hemos inaugurado en Puerto Peñasco un tribunal laboral y civil hace apenas una semana, lo que beneficiará a todos los usuarios de esa región del distrito judicial”, y en especial a lo que son los trabajadores y patrones de por esas latitudes, que ya no tendrán que trasladarse al juzgado de esa clase más cercano para dirimir sus diferencia. ¡Así el acierto!

Casi por nada es por lo que el funcionario judicial resaltara que Sonora ya es un referente a nivel nacional en ese apartado que tiene que ver con las controversias laboraloides, por la cantidad de las que se resuelven diariamente, pero además en un tiempo que ha sido calificado como de muy rápido, a lo que se le agrega el que se opera con imparcialidad y honestidad, y es por lo que no se han tenido quejas. ¿Cómo ven?

Ante lo que se concluye que Rafael sí que ha estado sacando esa chamba extra que les encomendaran, después de que a la institución justiciera que representa le cargarán el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, y que es la labor agregada a la que tuvieran que abocarse, y es en lo que están con la finalidad de crear la infraestructura requerida para que se preste ese servicio con la mayor eficiencia posible, después de que empezaran de cero.

Correo electrónico: [email protected]

