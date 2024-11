Sin medias tintas

Teme gremio ganadero

Es “codo” “Nata” Cano

“Le llueve” al Isssteson

Caen con misma Piedra

Por Martín Romo (El Verdugo)

Teme gremio ganadero…Y aunque el incómodo tema de la inseguridad es algo que no pudo evitar, pero el que puede decirse que hasta hoy está con un saldo a favor en lo que ha sido su gestión como dirigente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), es Juan Ochoa Valenzuela, según se deduce de la comparecencia que ayer tuviera ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún. ¡De ese pelo!

Eso luego de que a poco más de dos años que asumiera un gremio de rancheros que estaba dividido y prácticamente en ceros, después del cuestionado periodo que le tocara presidir a Héctor Platt Martínez, y además habiéndose atravezado por la pandemia del Covid-19, y es por eso que ahora todo lo que ha hecho Juan Carlos se ha notado, y más porque además han enfrentado una prolongada sequía en el Estado. ¡Zaz!

Pero con todo y eso en el pasado ciclo lograron una exportación récord de cabezas de ganado, que superó las 400 mil, cuando la mayor había sido de poco más de 350 mil, producto del como han estado respldando de diferentes formas a los ganaderos en general, incluso ahora hasta cosechando agua, y para lo cual idearon la construcción de piletas, que ya suman alrededor de cien, así como la entrega de alimento, y puras de esas.

Sin embargo, y por encima de esos postivos resultados que reseñara Ochoa Valenzuela, pero de lo que no se pudo salvar es de que le sacaran a colación el como ese sector en el último tiempo ha sido afectado por el ambiente de violencia que impera en la Entidad, al grado de que en agosto del presente año mataran al reconocido ganadero, Alejandro Morales Aguilar, en un rancho ubicado en Querobabi. ¡Pácatelas!

Al ser un asesinato ocurrido cerca del retén militar que opera en esa zona, que puso en entredicho el que han sido más reactivos que preventivos, a la hora de velar por la seguridad de sus afiliados, con todo y que Juan dijera que previo a ese hecho todos los señalamientos y “pitazos” que reciben los canalizan a las autoridades de “Seguridad” correspondientes, pero sin que hasta ese momento tuvieran un efecto. ¿Cómo ven?

Si se analiza que hasta que se perpetró la ejecución de Luis Alejandro, por una célula criminal del crimen organizado, cuyo cabecilla es un ex militar apodado el Zódiaco, y por el que han ofrecido una recompensa, es hasta entonces que se movieran, e incluso reuniéndose con el gobernador, Alfonso Durazo, y es por lo que ahora sí han implementado medidas para tratar de ahuyentar a esos criminales de la cercanía de los ranchos.

Tan es así que Ochoa ventilara que ya colocaron una base policíaca y militarizada en las inmediaciones en las que “levantaron” a la víctima, antes de ultimarla a balazos, aunado a que rentaron dos helicópteros para que haya vigilancia por aire y tierra, y de esa manera tener en la mira y a buen recaudo al “Narco”, o a los grupos de los cárteles que se mueven por esas latitudes para realizar sus fechorías. ¡Ni más ni menos!

Así que aunque pareciera que no ha pasado nada en ese sentido, el presidente de la UGRS adelantó que ya pronto habrá noticias más contundentes, y no sólo la referente a que ya ventilara que estaría dispuesto a “sacrificarse” para reelegirse en el cargo, en caso de que las “bases se encapricharan” y volvieran a postularlo, pero dejando en claro que la oportunidad está por igual para quien le quiera entrar a participar. ¡Qué tal!

Es “codo” “Nata” Cano…Con la novedad de que además de cafre, prepotente y déspota, el que dan cuenta que también resultó un “codo”, o tacaño, es el cantante de “corridos tumbados”, Natanael Cano, acusado del cohecho de dos policías municipales, al ofrecer $10 mil mísero$ pesos para que le concedieran la suspensión condicional del proceso que se le sigue, y que es por lo que anda libre. ¡Tómala!

Por esa razón el Juez de Control que lleva el caso negó otorgarle ese beneficio, por considerar que su propuesta no garantizaba la reparación del daño, aun y cuando además prometía entregarle una suma adicional a una fundación contra el cáncer, y es por lo que Cano Monge continuará condicionado a obligaciones como las de residir en un lugar determinado, y estar vigilado por un periodo de seis meses.

Lo anterior por como “El Nata” Cano el pasado 28 de marzo fuera sorprendido conduciendo a exceso de velocidad sobre el bulevar Morelos, por lo que al ser interceptado por los agentes de la Policía Municipal de Hermosillo les “tiró” con un $oborno para no ser detenido, aunque el segundo error que cometió, es que después difundió un video en las redes sociales, donde se observa que les arroja los billetes al pavimento.

A ese grado estuvo la acción prepotente del interprete de música rara, para nuevamente salir “quemando llanta”, por lo que una vez que se viralizara su mal actuar, es por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciara una investigación de oficio, y no sólo contra él, sino también con relación a los polizontes que le permitieron continuar impunemente con esos excesos, y a los que en el ínter ya separaron de sus funciones.

Casi por nada es que en la audiencia celebrada el martes de esta semana, el juzgador le diera pa´tras a esa petición de los defensores legales de Natanael Rubén, al intentar depositar la citada ridícula cifra en el Fondo de Administración de Justicia, por suponerse que eso no garantizará que el imputado cumpla con su responsabilidad, luego de que resultara así “de agarrado”, no obstante y las millonadas que gana. ¿Qué no?

O séase que por ese motivo, o por avaro, es que continuará el juicio en contra de Cano, al no existir las condiciones suficientes para concederle esa salida alterna en su calidad de acusado, y quien a la mejor y pensó que con esa erogación se iba “quedar pobre”. ¡Así la avaricia!

“Le llueve” al Isssteson…Al que le ha seguido “lloviendo sobre mojado” es al ya ni tan nuevo director del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (Isssteson), Luis Alonso Osuna Cota, por como una vez más “le pusieran el dedo en la llaga”, con una enésima protesta que hicieran ante el Palacio de Gobierno estatal, para exigirle una mejora en los servicios médicos. ¡De ese vuelo!

Pues así los derechohabientes de diversas dependencias estatales, municipales y universitarias, entre ellos muchos jubilados y pensionados, de nueva cuenta se manifestaron para demandar el respeto a sus derechos, como es al abasto de medicamentos, una mayor plantilla de médicos especialistas, cirugías sin demoras, o retrasos, entre muchas otras de las reiteradas exigencias que ya han hecho hasta al cansancio. ¡Palos!

Ya que a decir de Esthela Mar, que es la representante del Movimiento 30 de Julio, que aglutina a los empleados ya retirados, denunció que las deficiencias siguen siendo las mismas de siempre, como es el que no hay medicinas suficientes, aunado a las cirugías canceladas, o pospuestas para el próximo año, al igual que la carencia de doctores, y el irregular pago de pensiones y aguinaldos, principalmente. ¡Vóitelas!

No en balde es por lo que apuntillara que: “Es un daño a la moral de los derechohabientes y peor, para los adultos mayores. Exigimos una atención de calidad para todos los derechohabientes de Isssteson”, por lo que entre los manifestantes estaban organizaciones y sindicatos como el del Ayuntamiento de Hermosillo, Cobach, y Staus, y el mismo Movimiento 30 de Julio, entre otros, que elevaron diferentes consignas.

Aunque lo que es Osuna Cota todavía hasta ayer no había ninguna respuesta, en torno a esa generalizada queja, con lo que hizo valedero aquello de que ¡El que calla otorga!, cuando ciertamente que ya se hace obligado el que mínimamente informen de la condición en la que hasta el momento se encuentra el Isssteson, por como en el último tiempo ha venido escaseando lo que más básico, como es el surtido en las farmacias.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Caen con misma Piedra…Y una vez más se confirmó que con el voto mayoriteado puede elegirse a lo “píor”, por como con todo y que Rosario Piedra Ibarra quedara en último lugar entre las candidatas que fueran calificadas, aún así con el apoyo de los senadores morenistas se le relegió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029. ¡De ese tamaño!

Y es que hasta el mismo senador de Morena, Javier Corral, ya había revelado que Piedra Ibarra no figuraba entre los cinco perfiles mejor evaluados en Comisiones, pero por encima de eso fue incluida a petición de quienes promovían que repitiera, y que dicen los que saben que es una orden que vino desde Palenque, Tabasco, donde está “jubilado” el ex “Prejidente”, Manuel López Obrador. ¡Así la “línea”!

De ahí que es por lo que se dijera, que esa imposición de la hija de la fallecida, Rosario Ibarra de Piedra, la primer madre buscadora del País, representó el regalo de cumpleaños para López Obrador, quien ayer llegó a sus 77 años de edad, y es por lo que hasta Las Mañanitas le cantaran en el Senado, en una sesión que terminara en la madrugada del miércoles, por la división que hubo entre los partidos oficialistas y “paleros”.

Ante lo que está de más el apuntillar que la repudiada de “La Chayo” Piedra está entrando de noche a su segundo mandato en la CNDH, luego de que de los 127 sufragios que se emitieron, obtuviera 87 “arreglados”, por 36 de Nashieli Ramírez, que era la favorita de la presidenta Claudia Sheinbaum, al ser la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y es por lo que demostrara estar más preparada.

Mientras que en tercer lugar con uno quedó Paulina Hernández, una abogada jalisciense, además de que hubo tres nulos, por lo que así es que se volvieran a “tropezar con la misma Piedra”, derivado de que la mayoría de las organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron su desacuerdo con esa repetición, por lo que ha sido su fracaso al frente de ese ente, y su cuestionada cercanía con los morenos, y no es para menos.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X