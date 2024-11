Sin medias tintas

Rescatarán otro parque

Por Martín Romo (El Verdugo)

Rescatarán otro parque…El que ha seguido con la transformación y modernización de Hermosillo es el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, y para prueba está el que ahora desde ya acaban de iniciar con los trabajos de demolición de las banquetas del Jardín Juárez, ubicado en el sector Centro, para reconstruirlas y que cumplan con todas las normas vigentes de movilidad urbana. ¡De ese vuelo!

En esos términos está esa buena nueva que se anunciara, vía la titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Astarté Corro Ruiz, quien adelantó que la obra abarcarán los mil 800 metros cuadrados de ese espacio para caminar que rodean a ese lugar, y las cuales tendrán una duración de alrededor de un mes y medio, con una inversión por parte del Municipio de $2.6 millones de pesos. ¡Órale!

Tan es así que Corro Ruiz dijera que: “Trataremos de realizarla lo antes posible, sabemos que es un cuadrante con mucho tráfico y que vienen las épocas decembrinas, donde todos buscamos nuestros regalos o hacer alguna compra en el Centro de la ciudad, pero pedimos a la ciudadanía su apoyo y toda la comprensión, estamos trabajando para dejar los lugares públicos como nos los merecemos”. ¡Ni más ni menos!

En lo que hacen saber que se tratará de una primera etapa transformadora en esa céntrica área de esparcimiento, porque de acuerdo a lo ventilado por Astarté, en lo que será la entrada del ya próximo 2025, contemplan continuar con una intervención mayor en su infraestructura, pero cuyos detalles darán a conocer en su momento, pero a ese grado estaría el cambiazo que le estarían dando. ¡Así el dato!

Toda vez que en base a lo expuesto por la operadora de la Cidue, la intención es la de replicar en el Jardín Juárez el éxito ya logrado con las remodelaciones que se llevaran a cabo en el Parque Madero, y que una vez terminadas lo convirtieron en una zona atractiva y de primer nivel para la sana convivencia de las familias hermosillenses y visitantes, y es por lo que la pretensión es la de aplicar la misma fórmula. ¡De ese pelo!

Sin embargo, y como siempre hay un pero, es que los que ya se están oponiendo a ese progreso son los tiangueros navideños que cada año se colocan en ese punto con sus improvisados puestos, al grado de que hasta ya hicieron un bloqueo de calles, después de que se cercara el perímetro con malla electrosoldada y barrotes de madera, para garantizar la seguridad mientras los constructores estén trabajando. ¡Qué tal!

Pero tan las autoridades municipal están “agarrando parejo”, sin el ánimo de afectar a nadie en particular, que los que también tendrán que verse en la necesidad de reubicarse son los boleros ahí instalados, así como los vendedores de toda clase de chácharas, aunque los que harán más escándalo serán los lidercillo de esos tianguistas golondrinos, por también llevar su beneficio, al negarse a cambiarse al Parque de El Mundito.

Y una prueba de ello es que ya empezaron a llorar y hacerse las víctimas, al salir con que ya habían comprado sus mercancía para ese Tianguis Navideño, pero se están topando con la sorpresa de que en esta ocasión estará cerrado ese sector, con todo y que no puede pasarse por alto, el que representan una competencia desleal para los comerciantes formales que pagan impuestos, y que esperan esas fechas para recuperarse y ganar algo.

No obstante, y al margen de esas protestas, lo que debe imperar es el bienestar de las mayorías, y no el de unos cuantos, por ser el inicio de unas obras que tendrán un positivo impacto que será generalizado. ¿Qué no?

Cabildean ante la $ader…Y la que sí que no pudo ser más oportuna es la reunión que sostuviera el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, por la crisis que actualmente enfrenta el campo sonorense, derivado de la falta de lluvias en los últimos dos años, eso independientemente de los acuerdos en general logrados. ¡De ese tamaño!

Y para muestra de esa emergencia basta un botón, como es el hecho de que ya aflorara que en el Valle del Mayo en el presente cíclo sembrarán la menor cantidad de hectáreas en los últimos 68 años, como consecuencia de que la presa Mocuzárit casi está seca, a diferencia del año pasado en que se cultivaron aproximadamente 54 mil, de un total de 95 mil, por lo que así estará la afectación económica para esa región.

Casi por nada es por lo que entre las temáticas que Durazo Montaño le planteara a Berdegué Sacristán, está la petición que le han hecho los productores para que se apoye a los jornaleros de los valles Mayo y Yaqui, acordando que esa gestión y petición se la harán a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para que sea esa dependencia federal la analice la factibilidad de generar algún tipo de respaldo económico.

De ahí que uno de los resultados pactados por el “Gober” que será clave, es el establecer una mesa permanente de trabajo, en la que cada 15 días darán seguimiento a las propuestas de los agricultores de los diferentes sectores, además de avanzar en lo de la reconversión de cultivos, con planes anuales y sexenales, precios de garantía a maíz y trigo, y rastreos fitosanitarios en atención a los efectos del cambio climático.

A ese grado estuvo ese encuentro, al también asumirse el compromiso con Berdegué, de intervenir ante la Secretaría de Hacienda Federal, para considerar la posibilidad de que los diferentes fondos de aseguramiento puedan utilizar parte de los rendimientos generados en el actual año fiscal, para hacerle frente a los diferentes compromisos económicos; y por igual los pagos de maíz y de trigo que están pendientes de cubrirse.

Más menos así de positivos estuvieron esos cabildeos, que también incluyeron al Leonel Cota Montaño, el subsecretario de Agricultura de la Sader; y Aarón Mastache Mondragón, director de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). ¡Así los acercamientos!

Alcanza a librarla cafre…Con el que se está sentando un precedente es con el exceso en que incurriera un automovilista, que el pasado lunes les “echó el carro encima” a unos padres de familia que se manifestaban por fuera de un plantel escolar en la colonia Sonacer, ya que será procesado por el delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo, luego de que tres de los papás resultaran heridos. ¿Cómo ven?

Ya que en base a lo ventilado y detallado por el mandamás de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Gustavo Salas Chávez, en los videos presentados se aprecia y prueba como el conductor, Guillermo Walter “N”, de 41 años, de inicio cometió en una violación al reglamento de tránsito, con lo que atentó contra las personas que realizaban una protesta con una valla humana, y que es por lo que ya lo vincularan a proceso.

Razón por la cual es que Gustavo Rómulo dejara asentado que: “Es una pena atenuada, al ser un delito culposo por tránsito de vehículos, pero entendemos que no fue una conducta dirigida a afectar o lesionar a una persona, sino un acto irresponsable, y bajo ese tenor será llevado ante el Juez”, aunque por lo pronto ya fue dejado en libertad condicional, después de que estuviera ingresado al centro penitenciario. ¡Pácatelas!

Ante lo que se concluye que con todo y que alcanzara fianza, pero lo que es el mencionado cafre ya no se salvó de pisar la cárcel, eso con carácter de mientras, y todo por haber caído en la desesperación, por como los paterfamilias de la escuela Primaria “José María Leyva” de Hermosillo bloquearon la circulación vehícular.

Y ciertamente que pudo haberle ido “píor”, en caso de pasarle por encima a algunos de los manifestantes con el Nissan Sentra que conducía, por únicamente uno de ellos terminar con una fractura; pero en contraparte también quedó el mensaje para los que optan por cerrar las calles para expresar su malestar por diferentes demandas, porque ese es el riesgo que corren en caso de haya quien no se pare, y “se los lleve de corbata”.

Aumenta estafa de novio…Dan cuenta que al que entre má$ le bu$can más le encuentran es a Manuel “N”, el ya conocido como el novio e$tafador, después de ser detenido el pasado domingo al salir de la ceremonia religiosa en la que contrajo nupcias, ante el riesgo de que se diera a la fuga, por ya sumar $8 millones de pesos el fraude que perpetrara contra adultos mayores, al ofrecerles mejorar su pensión del IMSS.

Porque a partir de las investigaciones que se han realizado, a esa cantidad ya ha llegado el monto del daño patrimonial que el timador en cuestión le causara a 28 personas de la tercera edad, y es por lo que el Juez liberara la respectiva orden de aprehensión, para que una vez arrestado se le dictara prisión preventiva, y así evitar su evasión de la justicia, porque muy seguramente que de su luna de miel ya no iba a volver. ¡Tómala!

Aun así, lo que se vale aclarar es que siempre habrá esas clase de vaquetones, o fraudeadores, mientras haya gente a la que le gane la ambición, y el querer sacar ventaja, como esta vez en que les prometieran una jubilación por encima de lo que marca, o establece la ley, y es por lo que terminan perdiendo lo más por lo menos, o lo que no tienen, por como muchos de los estafados vendieran propiedades, y demás. ¡Vóitelas!

Eso al escucharse muy tentador el que les ofrezcan proyectos de retiro de $20 mil a $60 mil pesos mensuales, cuando de antemano saben que no tienen derecho a eso, según lo que cotizaron en su vida laboral, pero además lo que hace más ruido, es que al timador en cuestión lo hubieran contactado de una manera por demás informal, como es a través de las redes sociales, por lo que de entrada ya todo se podía esperar. ¡Palos!

Aunado a que hasta ahora no se ha dicho nada de los supuestos cómplices con los que operaba el tal Manuel, lo que deja entrever que se trataba de toda una red de estafadores, y es por lo que habrá que ver qué más arrojan las indagaciones que se hacen referente a ese sonado caso, por suponerse que él ya debió haber “cantado”, y no precisamente en su boda, como para “echar de cabeza” a sus compinches. ¡Mínimo!

