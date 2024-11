Sin medias tintas

No abogan por la mujer

Por Martín Romo (El Verdugo)

No abogan por la mujer…Y con razón la violencia intrafamiliar está como está en el Estado, en gran parte por el letargo y fiasco que han resultado instituciones como el ex Instituto y hoy Secretaría de la Mujer, en la que ahora está al frente, Sheila Hernández Alcaraz, por como en su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún diera señas de no saber ni donde está parada. ¡Pácatelas!

Porque con todo y la pena del mundo, pero se vale apuntillar que Sheila Guadalupe exhibió ser una improvisada en esa área, al igual que la que en el presente sexenio le antecediera, cual fuera el triste caso de una tal, Mireya Scarone Adarga, que así como llegó se fue sin “dar color”, y por el estilo se está actualmente, ante lo que sí que aplica aquello de que, salieron de Guatemala para entrar a “Guatepíor”. ¡Zaz!

Pues de entrada Hernández Alcaraz para todo “se lavó las manos”, a la hora de ser cuestionada en torno a la falta de programas preventivos, para contrarrestar el que Sonora ha estado punteando a nivel nacional en las agresiones contra las mujeres, al sólo justificarse con la más mínima y elemental operatividad que llevan a cabo, pero sin que hasta ahora hayan implementado alguna campaña que les sirva de bandera en ese sentido.

Y es por eso que “se colgará” de lo que es la estrategia llamada Salva, creada y promovida por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero sin que tampoco sea plenamente efectiva, por como con ella en su momento no evitaran el sonado feminicidio de la joven madre, Alma Lourdes, perpetrado por Hilario “N” en una carnicería de Obregón, al no ejecutar el protocolo correspondiente, pero al menos algo es algo. ¡Palos!

A la par de que igual Sheila se escudara en las coordinaciones institucionales que se han instaurado a nivel del Gobierno del Estado, pero sin que por su lado como Secretaría de la Mujer hayan promovido algo por separado; y también amparó la ineficiencia que han tenido con las cruzadas que ha impulsado la Federación, y que ya se han institucionalizado, por lo que así es que hiciera “caravana con sombrero ajeno”. ¡Tómala!

A tal extremo anda de descubicada, que ni tan siquiera pudo revelar cuál es la propuesta de presupuesto que presentaran para el 2025, aun y cuando el paquete presupuestal ya fue entregado a la Cámara de Diputados, eso con el pretexto de que la cantidad final podría cambiar, cuando es algo que se sabe que sucede, pero la intención era conocer lo que había propuesto, a no ser y que lo hayan hecho por ella. ¡De ese pelo!

Eso viene explicar el por qué hasta ahora es una dependencia que simplemente “no ha pintado”, y ni pintará, como dijera Don Téofilito, por como no se ha sabido el que hubieran hecho un acompañamiento de las miles y miles de féminas que han sido violentadas, y mucho menos a Hernández y compañía se les ha visto hacer presencia en los casos más sonados, cuando menos definiendo un posicionamiento al respecto. ¿Qué no?

Tan es así que dos malos ejemplos de esa insensibilidad los representan los feminicidios de alto impacto de Alma Lourdes y Paula Josette, ésta última una jovencita que apareciera muerta después de una visita conyugal en la Cárcel No 1 de Hermosillo, porque a pesar de las exigencias de justicia de los familiares, la funcionaria en cuestión lejos de asumir una postura de defensa, salió con que eso le correspondía a la Fiscalía Estatal.

Y puras de esas evasivas se “sacó de la manga”, por lo que así de nulo está el futuro para ese sector, aun y cuando ahora tienen más facultades, pero como sino las tuvieran, por seguir sin vérsles nada claro. ¡Ups!

“Choca” convoy policial…Para que vean a que grado el crimen organizado ya se siente adueñado de la zona Norte del Estado, ahí tienen que ahora mataron a un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y dos más resultaron lesionados, además de un marino, luego de que como kamikazez unos sicarios estrellaron un pick up contra los vehículos de seguridad en la carretera Sásabe-Sáric. ¡Vóitelas!

Al ser una emboscada que tuvo lugar la madrugada de ayer miércoles, a eso de las 03:00 horas, cuando el convoy oficial, conformado por las diferentes fuerzas policiales, regresaba de un operativo exitoso, por lo que en represalia y de manera intencional fue embestido por una camioneta Dodge Ram que circulaba a alta velocidad y con las luces apagadas, para posteriormente todavía dispararles a los guardianes del orden.

Sin embargo, al repeler la agresión también acabaron con la vida de tres criminales que aún estaban sin identificar; mientras que el policía ministerial falleció cuando era trasladado a Caborca para recibir atención médica; en tanto que los otros tres fueron reportados estables, por lo que así estuvo esa enésima medición de fuerzas de las bandas de los cárteles de la droga que han sentado sus reales en esa región del desierto.

O séase que así tuvo lugar esa refriega, que fuera confirmada por comisario de la AMIC, Carlos Alberto Flores, y tras la cual aseguraron en el sitio dos fusiles de asalto AK-47 con cargadores, así como un radio portátil y la unidad motriz con la que les chocaron, que tenía reporte de robo en los Estados Unidos, aunado a que tres unidades oficiales resultaron con daños por el impacto. ¡De ese tamaño!

Ciertamente que no es para menos el que una vez más se les hubieran rebelado, después de que circulaban por un tramo carretero donde se venían registrando robos de vehículos por parte del “Narco”, y para evidencia está que en la comunidad de El Chile, en las inmediaciones de Sáric, les acababan de incautar varios carros, por lo que tal vez intentaron rescatarlos, por sólo así entenderse esa reacción suicida que tuvieran. ¡Ñácas!

“Cruza el charco” Alcalde…Quien no ha dejado de “picar piedra”, con todo y la amenaza que hay de una Tercera Guerra Mundial por el conflicto entre Rusia y Ucrania es el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, y para prueba está el que acaba de “cruzar el charco” para realizar una gira por Madrid, España, para desarrollar una agenda que tiene como meta el fomentar nuevas inversiones para Hermosillo.

Con ese fin es que se reuniera con los integrantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), encabezada por Narciso Casado, y con Borja Gascón, coordinador de asuntos latinoamericanos, para exponerles las grandes oportunidades de desarrollo que ofrece la Capital de Sonora en sectores estratégicos como las energías renovables, manufactura automotriz y electromovilidad. ¡Qué tal!

Luego entonces más menos, así está la promoción que anda haciendo Astiazarán Gutiérrez por esa Nación, y de inicio con esa importante organización, que integra con carácter voluntario a dos millones de empresas y autónomos de todos los ámbitos, para “vender” a la Ciudad del Sol, en cuanto sus ventajas geográficas, de innovación y competitividad, minimamente para pactar un intercambio de experiencia en esas materias.

Casi por nada es por lo que “El Toño” Astiazarán resaltara, que el municipio hermosillense y España comparten vocaciones productivas, en base a sus exportaciones en renglones como alimentos, automóviles y autopartes, además de energías limpias, industrias extractivas, y metalúrgicas, y es por eso de la intención de explotar áreas de oportunidad, partiendo de los servicios de la tecnología, y que es a lo que le apostarían.

Aunado a que por su cercanía con la frontera estadounidense, la localidad naranjera es una puerta ideal para el ya famoso nearshoring, y que es lo que pudieran capitalizar las compañías españolas automotrices para expandirse, y más porque en Europa el CEOE es miembro activo de Business Europe, que agrupa a las asociaciones empresariales de todo el continente, por lo que ese es el nicho productivo que se tiene.

Anuncian Festival FAOT…El que vaya que se puso de manteles largos es el gobernador, Alfonso Durazo, al presidir el lanzamiento de la cartelera cultural, artística y musical para la celebración de la edición número 40 del festival de su tocayo, Alfonso Ortiz Tirado, que se realizará del 24 de enero, al 1 de febrero del próximo año en Álamos, en la que en esta ocasión se invertirán $35 millones de pesos. ¡Órale!

Es por lo que en compañía del Secretario de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, Durazo Montaño anunciara que se contará con la participación de 752 artistas locales, nacionales e internacionales, entre ellos 112 representantes de las diferentes etnias sonorenses, y para lo cual habrá 10 foros musicales de lujo para todos los gustos y edades, por lo que esperan superar la meta de 71 mil asistentes del año pasado.

Lo anterior sin dejar de lado que también participarán invitados especiales de Michoacán, así como de Colombia, y en cuyo marco se entregará el reconocimiento al talento joven con la medalla Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2025, para Jesús León, además de la presentación de figuras y cantantes ya consagradas, como una Ana Torroja, Edith Márquez, Kika Edgar y Efecto Tres Copas, entre otras. ¿Cómo ven?

De ahí que el “Gober” ponderara que: “Se cumplen 40 años de este espacio cultural y artístico. Hoy tenemos la oportunidad de festejar una nueva edición de este extraordinario espacio que, no sólo ha sido fuente de esparcimiento para las y los sonorenses y visitantes de otros Estados de la República y de otros países, sino que, también ha sido un semillero de artistas sonorenses, nacionales e internacionales”. ¡Así el dato!

Más menos así estará esa cumbre del bel canto, en cuya víspera por cierto el Mandatario Estatal le hizo un reconocimiento al ex gobernador, Samuel Ocaña, por haber sido el creador e impulsor de ese evento durante su mandato, y que en este nuevo tiempo a él le tocara rescatar, después de que se viera afectado por la contingencia sanitaria de la pandemia de Covid-19, y es por lo que ahora irán por los 100 mil visitantes.

