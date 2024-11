Sin medias tintas

¡Joven resulta plagiario!

Le$ va bien a burocrátas

Hay sorpresa en Morena

Atacan a estadounidenses

Por Martín Romo (El Verdugo)

Joven resulta plagiario…Por algo dicen que el amor de madre es ciego y hasta convenciero, y una muestra más ello es el sonado caso del joven, Jonathan Asael, de 16 años, quien “desapareciera” junto a su amigo, Irving Gael Varela, de la misma edad, y es que su mamá, Carmina Alatorre, hizo un escándalo mediático, pero una vez que “apareció” al siguiente día lo detuvieron por secuestro agravado y otros delitos.

Eso luego de que tras diversas investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), determinaron que Jonathan y un cómplice están involucrados en un rapto, y es por lo que el pasado sábado, a unas horas de que apareciera, hicieron un cateo en un domicilio de la colonia Loma Linda, donde le ejecutaron una orden de aprehensión por esas imputaciones, por lo que ambos ya están detenidos. ¡Zaz!

Por lo anterior es que en medio de un total hermetismo los arrestados ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, pero sin dar mayores detalles del plagio que les están achacando, porque supuestamente se informará una vez que se haya formulado la acusación en la audiencia inicial que se llevará a cabo ante el Juez de Control, por lo que ese delictivo final tuvo esa historia de un jovencito que fingían que era de bien.

Y es que desde un principio era una desaparición que estuvo por demás rara, cuando presuntamente a eso de casi la media noche del pasado martes, Irving Gael pasó en un auto sedán por Jonathan Asael, para que lo acompañara a un Oxxo del fraccionamiento Bugambilias, a comprar unas pilas para el dispensador de insulina que usa, pero desde entonces ya no volvió a saberse de ellos, como si se los hubiera “tragado la tierra”.

Sin embargo, ya en la noche del miércoles se localizó sano y salvo a Varela García, pero de Jonathan seguía sin saberse nada, y es por lo que su progenitora, o Carmina, iniciara una serie de protestas, que comenzaron el viernes con un bloqueo de la calle Rosales, frente a la Fiscalía Estatal, para después por la tarde realizar una marcha, desde la gasolinera El Faro, hasta el Congreso del Estado, para exigir que dieran con su paradero.

Así que después de esas medidas de presión, como por arte de magia lo ubicaron, pero sin especificar dónde y en qué condiciones, con lo que también dejaron mucho que desear las indagaciones de la FGJE, al no dar santo y seña del cómo estuvo que lo hallaron, aunado a que tampoco ventilaron lo que declarara Irving, en torno al cómo es que los “desaparecieron”, lo que lleva a pensar que la misma autoridad tuvo algo que ver.

Pero el hecho es que el tal Jonathan Asael resultó ser un presunto peligroso delincuente, y es por eso que su mami guardara silencio, haciendo valedero aquello de que la que calla otorga, porque de lo contrario habría seguido con su escandalazo, y con el cual engañó a todo mundo, porque ni modo que no supiera los malos pasos en que andaba su hijo, en tanto Irving Gael, un deportista bolichista, al parecer no está involucrado.

Le$ va bien a burocrátas…A la que sí que le adelantaron la Navidad es a la burocracia estatal, por como en el marco del 42 Festejo del Servidor Público celebrado el pasado sábado, en el que se reconociera la labor de los empleados de las diferentes dependencias y secretarias, en esta ocasión “echaron la casa por la ventana”, al rifar tres casas y cuatro autos, además de pantallas, computadoras y demás. ¡Qué tal!

A ese grado trascendió que “$e pu$o guapo” el gobernador, Alfonso Durazo, con la plantilla laboral del Gobierno del Estado, y en especial con los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Sutspes), por lo que así estuvo el espaldarazo para su dirigente, Luis Antonio Castro Ruiz, por el ambiente de fiesta que se vivió en estadio “Fernando Valenzuela”, sede de ese festejo. ¡Órale!

Casi por nada es por lo que en la entrega de reconocimientos Durazo Montaño destacara que: “Esto no sería posible sin ustedes, un pilar de la administración pública, reconozco particularmente a los mil 301 empelados públicos que han cumplido entre 30 y 15 años, felicidades y nuestro reconocimiento; imaginen ustedes la experiencia y el talento que hay en este equipo de colaboradores del Gobierno del Estado”. ¡De ese vuelo!

Y por si eso fuera poco, o además de esos incentivos en lo material, el Ejecutivo Estatal anunció que de aquí pa´l real le dará un especial impulso al servicio profesional de carrera, y para lo cual anunció que el próximo año entregarán cien becas para que los empleados públicos realicen maestrías y doctorados, así como apoyos para que puedan ascender en los niveles de sus puestos, a partir de ser más eficientes. ¡Mínimo!

Con lo que el “Gober” se comprometió a mejorar el nivel laboral a quienes desarrollen su grado académico, en un evento en el cual además entregó estímulos económicos a mil 301 trabajadores por 15, 20, 25 y 30 años de servicio, por lo que así estuvo el cierre de filas alrededor de esa planta laboral, por la forma que en su gestión ha estado haciendo el uno-dos con la organización sindical que representa Castro Ruiz. ¡Así el dato!

Hay sorpresa en Morena…Dan cuenta que a la que “del plato a la boca se le cayó el “hue$o”, o la dirigencia estatal de Morena es a Wendy Briseño, luego de contra todo lo esperado ayer se designara en ese cargo a una activista radical, cual es el caso de Judith Armenta, y a quien estilan que “se la están sacando de la manga”, cuando de antemano la primera ya se conducía como si estuviera en esa posición. ¡De ese pelo!

Aunque de acuerdo a los muy bien informados, es un “cambio de pichada” para “bajarle los humos” a Briseño Zuloaga, por como dicen que ya “se le había subido”, al punto de que manejan que ya no es muy bien vista entre los morenistas, y es por lo que no fuera postulada en el anterior proceso electoral, además de terminar saliendo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesson), por lo que así ha venido a menos.

Y tan suponen que a Briseño “le dolió” el que la dejaran fuera de la “jugada política”, que le salió el perfil rebelde, sobrado y arrogante, que aseguran que la caracteriza, como lo exhibe que emitiera un comunicado para definir su postura con relación a ese tache que le pusieran, haciendo un llamado a no desanimarse, y advirtiendo que como militante le seguirá sumando al movimiento, y de paso hasta a Armenta. ¡Ajá!

E incluso hasta se jactó de que el Gobernador la invitó a sumarse al Gobierno del Estado, pero que no aceptó por ser una mujer que entiende la izquierda con una visión política, que no se basa en monedas de cambio, ni se limita a coyunturas, al señalar que la congruencia es una buena guía, aunque no siempre muestra con claridad el mejor camino a tomar, dando a entender que no se conformará con un premio de consolación.

Con todo y eso, y por encima de esos “pataleos” de la Wendy, pero lo único cierto es que Judith vino desde atrás, para ser a la que ahora le tocará coordinar la próxima elección a la gubernatura, así como la de los 72 municipios, 21 distritos locales y 7 federales, para lo que habrá que ver si tiene el nivel y la altura, por hasta ahora no conocérsele un mayor nombramiento, aunado a que se sabe que no se le da el sumar. ¡Tómala!

Atacan a estadounidenses…Ahora sí que por más que quieran minimizarlas, pero las que han seguido imparables son las agresiones contra los viajeros en la zona Norte del Estado, principalmente en el área del desierto, y para evidencia está el que está vez dos estadounidenses fueran atacados la madrugada del sábado en la colonia Industrial de Caborca, cuando viajaban en un vehículo tipo Jeep. ¡Pácatelas!

Al ser un enésimo atentado contra ciudadanos de Estados Unidos que han visitado esa región, como el perpetrado en octubre pasado en perjuicio del ex marine gringo, Nicholas Douglas Quets, que resultara fatal, por ser asesinado en la carretera Altar-Caborca, luego de que no se parara en uno de los tantos retenes clandestinos que monta el “Narco”, cuando se dirigía a Puerto Peñasco con su novia y suegra. ¡Palos!

Aun así, hacen saber que está vez Jason “N”, de 44 años de edad, y Robert “N”, sí vivieron para contarla, después de que se trasladaban en un vehículo todo terreno, cuando alrededor de la 1:00 horas fueron blanco de las balas por sujetos armados que les dispararon, por lo que, tras la agresión, ambos recibieron atención médica, y posteriormente fueron transportados fuera de la ciudad para continuar su recuperación.

En lo que es un asalto armado que ya fuera confirmado por la Fiscalía del Estado, implementándose un operativo para intentar identificar a los responsables y determinar el móvil del mismo, en lo que es un nuevo hecho violento contra los vecinos del “otro lado”, que muy seguramente que le volverá a “meter ruido” al de por sí mal ambiente que ya hay contra la Entidad sonorense por ese motivo, y no es para menos. ¡Vóitelas!

No obstante, y que de entrada el Consulado gabacho no había emitido ningún pronunciamiento oficial sobre ese suceso, por ya no ser hechos aislados, sino más bien frecuentes, y es por lo que, hasta el presidente electo de los güeros, Donald Trump, ya advirtiera que les declararán la guerra a los carteles de la droga, entre ellos los que se mueven en la frontera con Sonora, al externar su pesar por la muerte de Douglas Quets. ¡Glúp!

Correo electrónico: [email protected]

