Sin medias tintas

“Mete presión” la CTM

Un Alcalde competitivo

“Dora píldora” Rectora

En entredicho la CEDH

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Mete presión” la CTM…Y el que adelantó que volverán “a la carga” por los tantos rezagos y problemas que hay en las diferentes áreas que afectan a la clase obrera es el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Javier Villarreal, como lo advirtiera en la comparecencia que ayer tuviera ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, pero sin “soltar prenda” del cómo lo harán. ¡Zaz!

Eso a raíz de que Villarreal Gámez fuera cuestionado, por el como en las últimas semanas han vuelto a “desenterrar el hacha de guerra”, por lo de los graves déficits que hay en materia de salud, vivienda y demás, y que aunque no son nada nuevo, según esto ya están haciendo crisis, como en la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Infonavit y la Secretaría del Trabajo Federal, entre otras instancias.

Pero aclarando que están volviendo a “poner el dedo en llaga”, porque hoy tendrán lo que es su asamblea anual como organización sindical, en la que harán un “corte de caja” en torno a esas problemáticas, que desde siempre les han aquejado, aunque dependiendo de la época de política en la que estén, es que “le suben o bajan de rayitas”, y en la que dizque determinarán las medidas de presión que implementarán. ¿Será?

Es decir, con eso Javier dejó entrever que solamente “calentaron el ambiente” con esos reclamos que hicieran en la antesala de esa cumbre que este “juebebes” llevarán a cabo, pero precisando que no cambiarán el interés político por el del trabajador, asegurando que no dejarán de levantaer la voz, al apuntillar que con el gobierno de Morena sólo hay una alianza, pero no una militancia, como en el pasado con otras fuerzas políticas.

Sin embargo, lo que es Villarreal podrá “decir misa”, pero lo único cierto es que esas demandas que hoy están haciendo son las mismas que han hecho de toda la vida, y sin que jamás pase nada, porque a lo más que ha llegado es a acuerdos que son a nivel de “aspirinas”, pero que no han resuelto esas problemáticas de fondo, como las IMSS por ejemplo, porque nomás les prometen, pero no van del dicho al hecho. ¡De ese pelo!

Y una muestra de ello es que el ex “Prejidente”, Manuel López Obrador, todavía terminara su sexenio burlándose con el cuento de que el sistema de salud en México está mejor que el de Dinamarca, y nomás no se vio a los líderes de la CTM el salir a desmentirlo; e igual se ha ido pa´ atrás en materia de las viviendas, por como en su periodo se eliminaron los subsidios para el trabajador, sin que hubiera una real oposición a eso.

Con todo y que digan que en su momento sí le reclamaron, que para el caso de nada sirvió, porque les prometió 5 hospitales y no les cumplió, por únicamente el de Navojoa estar por terminarse, ante lo que se deduce que han sido mínimos los avances, después de tantas gestiones entre gritos y sombrerazos, por lo que ahora hay que ver con qué salen en esa encerrona que tendrán, en parte para definir un plan de lucha. ¡Ajá!

Un Alcalde competitivo…Quien con resultados está demostrando el perfil competitivo que siempre lo ha caracterizado es el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, y para prueba está el que Hermosillo acaba de lograr el primer lugar en competitividad a nivel nacional, entre las ciudades que tienen de 500 mil a un millón de habitantes, lo que la hacen la más dinámica y mejor para vivir. ¡Órale!

Por lo que así está ese positivo resultado que diera a conocer el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), como parte del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2024, en lo que representa un adelanto, ya que hace dos años la Capital sonorense estaba en una tabla de media alta, y ahora ya llegó al alta. ¡Qué tal!

O séase que eso significa que la Ciudad del Sol no sólo mejoró su posicionamiento, sino también la categoría de su calificación, en lo que es un reflejo de que ya está dando resultado el trabajo de años que ha venido realizando Astiazarán Gutiérrez, como para quedar a la cabeza de las 66 ciudades que se evaluaron con el mismo rango poblacional, y en cuyos estándares es la que obtuvo las mejores puntuaciones. ¡De ese vuelo!

Pues el ICU midió 35 indicadores subdivididos en 6 subíndices, los cuales representan diferentes dimensiones de competitividad, acudiendo a fuentes de información como el INEGI, el Coneval y la SEP, entre otras, quedando primero en los que se refieren a Mercado de Trabajo, Innovación y Economía; segundo en Infraestructura; y en la cuarta posición en Estado de Derecho y Sociedad y Medio Ambiente. ¡Así el dato!

Así que ese avance ya hace que el municipio naranjero esté catalogado entre los mejores para trabajar, y el más dinámico e innovador del País, luego de considerar factores como el salario promedio, productividad, el perfil de las empresas instaladas y las patentes de los centros de investigación, en lo que consideran que es un progreso que es fruto de la alianza entre el Gobierno, la sociedad civil y los organismos empresariales.

Aunado a que lo que aseguran que también ha contado, es el aporte que “El Toño” Astiazarán ha hecho en su primer trienio en materia de infraestructura, al invertir mil 800 millones de pesos en ese rubro; además de la reducción de la percepción de inseguridad; así como el estímulo de la participación ciudadana; y del uso de fuentes sustentables de energía, tanto en el gobierno, como en la ciudadanía. ¡Ni más ni menos!

“Dora píldora” Rectora…Una vez más se está corroborando aquello de que ¡En casa de herrero, azadón de palo!, por como la novata rectora de la Universidad Estatal de Sonora (UES), Martha Patricia Patiño Fierro, se jactará de que se estarán sumando a una jornada contra la violencia de género, cuando acaban de detener por abuso sexual múltiple a un profesor de ese centro de educación superior. ¡Tómala!

Con lo que a la Paty Patiño también le queda el que es “candil de la calle, y oscuridad de su casa”, por como no pudieron detectar a tiempo al abusador camuflajeado de profesor, un tal Jesús Joel “N”, de 32 años de edad, al que tuvieron que denunciar las alumnas afectadas, después de que las acosaba y hasta violaba, a cambio de mejorarles sus calificaciones, pero los directivos de la UES como si nada pasara.¡Pácatelas!

Es por eso que suene a ironía el que Martha Patricia ahora esté saliendo con que en atención a la convocatoria de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), como institución educativa se estarán uniendo a esa cruzada de activismo que culminará el próximo 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.

Aunque lo que denota que es pura grilla la que está promoviendo la política ex perredista, es que además resaltara el que se estarán adhiriendo a esa campaña, por ser algo que permanentemente ha impulsada la presidenta, Claudia Sheinbaum, repitiendo la frase de que: “Es tiempo de mujeres sin violencia. ¡Súmate y transforma!”, por lo que así estilan que está politizando ese sentido tema, y de paso a los universitarios.

Porque a la hora en que la cuestionaran con relación al mentor violador, sólo se limitó a decir que en cuanto se enteraron por medio de las estudiantes, les recomendaron hacer las denuncias correspondientes, pero sin explicar el por qué fallaron al no evitar que eso ocurriera, por lo que así “se lavó las manos”, por la forma en que está “dorando la píldora”. ¿Qué no?

En entredicho la CEDH…El que es más que evidente que se continúa confirmando como un defensor de las causas perdidas, y de todo lo que tenga que ver con los malandros, es el por algo criticado titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Rentaría, por como ahora está abogando por el caso de Jonathan Asael, quien de “levantado” pasó a ser acusado de secuestrador. ¿Cómo ven?

Toda vez que, por oficio, ¿o por protagonismo”, porque nadie se lo había pedido, Rentaría Barragán ya entró en defensa de la madre del joven, que de víctima se convirtió en victimario, cual es el caso de Carmina Alatorre, la misma que hiciera un escándalo con bloqueos y marchas para exigir la aparición de su hijo, porque según ella era su “bebé”, y casi un santo, para luego terminar detenido y señalado de lo “píor”.

Y es que, de acuerdo al tachado de ladeado ombudsman de la CEDH, se podrían estar violando los derechos humanos de la madre que engañara a la opinión pública, porque no la han dejado visitar a su vástago, que está internado en un hospital por las heridas que le provocaran quienes lo privaran de la libertad el pasado martes 19, junto a su amigo, Irving Gael, después de hallarlo en compañía de su cómplice, Melanie, de 28 años.

Eso significa que Luis Fernando se está poniendo a defender a la progenitora de quien está siendo procesado por secuestro agravado y asociación delictuosa, al presuntamente pertenecer a una banda de plagiarios, pero en contraparte, y contrastantemente, por esa misma oficiosidad no ha acudido a buscar al que fuera secuestrado, y no para ponerse de su lado, sino para velar por sus garantías individuales. ¡Así la diferencia!

De tal suerte que una vez más se comprueba que Rentería es de los que se pone de parte de los delincuentes, como igualmente lo hiciera recientemente con unos reos que se amotinaran en la cárcel de Obregón, porque también pidió que se los presentaran para checar que no les hubieran hecho un raspón, después de que las fuerzas del orden los controlaron, pero los policías que resultaron golpeados esos no le importaron. ¡Ups!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X