Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Exhiben al de la CEDH!…Al que vaya que le “aguaderon” la “fiesta” del 32 aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), es a su por algo tan llevado y traído titular, Luis Fernando Rentería Barragán, por la enésima denuncia que aflorara en su contra, y ahora por parte de ex trabajadoras de esa institución, quienes el pasado miércoles acudieron a exhibirlo ante Congreso del Estado. ¡De ese pelo!

Porque lo que es a Rentería Barragán, sí que casi casi le reviraron el clásico ¡Dime de qué presumes, y te diré de qué careces!, porque en tanto que organizó un acto para jactarse de que no hay que volver a ser apáticos ni indiferentes ante la defensa y protección de las personas, por otro lado aseguran que él está haciendo todo lo contrario con el personal a su mando, como públicamente se lo están echando en cara. ¡Pácatelas!

Pues según lo ventilado por una de las manifestantes, cual es el caso de Leyla Acedo Ung, ex Secretaria Ejecutiva de la CEDH, dizque “bajita la mano” existen al menos ocho denuncias desde septiembre del 2023 contra Luis Fernando, que van desde acoso laboral, hostigamiento sexual, discriminación, bullying, amenazas y otros tipos de violencia de género, sin que hasta ahora se haya procedido en consecuencia. ¡Vóitelas!

Así que una vez que renunciaran a sus diferentes cargos, cuatro de las afectadas se presentaron con una carta firmada ante la Cámara de Diputados, para exigir que se haga una revisión exhaustiva de las diversas quejas que hay contra el cuestionado ombudsman, que se calcula que son alrededor de unas treinta, entre las que todavía están trabajando, y que continúan soportando esa situación de opresión e incertidumbre. ¡Zaz!

Tan es así que también están demandando el que implementen las medidas necesarias para proteger a las víctimas, así como el brindarles el acompañamiento adecuado en sus procesos, por el temor que hay a represalias, a la par de que se promuevan políticas internas al interior de la CEDH, que garanticen un ambiente laboral libre de violencia y discriminación por razones de género, por lo que así está la ventaneada.

Para el caso es que aclararan que están acudiendo a ese Poder Legislativo, por ser la instancia que designa al presidente de esa Comisión de Derechos “Inhumanos”, y en la que Rentería ya está en su segundo periodo, y siempre siendo blanco de todo tipo de señalamientos, y no solamente del exterior, sino también del interior, como en esta ocasión, lo que aquí y en China ya no es algo normal, a partir de su perfil antisocial. ¡Tómala!

Sin embargo, y por toda respuesta, y con la arrogancia y soberbia que dicen que lo caracteriza, el balconeado funcionario se limitó a aseverar que las inconformes ya no están porque simplemente no cumplieron con las metas para las que fueron contratadas, aunado a que afirma que ha aumentado la plantilla de mujeres, pero reconociendo que el trabajar en esa clase de dependencias “No es un día de paseo en el campo”. ¡Palos!

Sumado a que precisara el no estar dispuesto a dejar el puesto temporalmente para ser investigado por esas imputaciones, por desde su convenenciera visión no haber elementos para eso, por según esto no tenerse pruebas de lo que lo están acusando, por lo que ante esa cerrazón, ahora lo que habrá que esperar es la respuesta de los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos, para ver si finalmente actúan.

Aunado a que se supone que para eso también hay un Órgano Interno de Control que le rinde cuentas en ese sentido al Congreso estatal, por ser un enlace, o representante de los legisladores que está en el día a día de la operatividad de la CEDH. ¿Qué no?

¿“Suicidio” en una celda?…Ahora sí que por Chana o Juana, pero la que ha seguido estando en “el ojo del huracán” es la Policía Municipal de Obregón, de la que es responsable el alcalde morenista, Javier Lamarque Cano, y para evidencia está el que ahora encontraron muerto en una celda de la Comandancia a un joven que habían detenido por escandalizar en la vía pública, al presuntamente “suicidarse”. ¿Será?

Ya que, en base al reporte policíaco manejado, supuestamente después de un arresto por una falta administrativa, Manuel Ernesto, de 24 años de edad, decidió quitarse la vida, y para lo cual utilizó una camiseta que ató a su cuello y a un extremo de la reja, en lo que es una muerte que una vez más puso en entredicho a los encargados del área de Barandilla, por la vigilancia que en teoría debe existir. ¡Ajá!

A lo que se le agrega el que trascendiera, que el ahora fallecido les dijo a los oficiales policiales que era paciente siquiátrico, por lo que les solicitó el no estar tras las rejas, y que es algo que deberán corroborar los sabuesos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como del Servicio Médico Forense, que son los que ya están a cargo de las investigaciones de ese comentado hecho, y no es para menos.

Aunque de haber la voluntad para esclarecer ese lamentable fatídico suceso, los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) no van a batallar mucho con las indagatorias, por intuirse que, si ya no hay una supervisión adecuada en esas celdas, cuando menos deben de tener cámaras de monitoreo, a raíz de un caso similar que ya ocurriera en Navojoa, y el cual se demostró que se trató de un asesinato. ¡Glúp!

Y más porque actualmente hay un proceso contra una mujer policía de esa misma corporación, Dulce María “N”, acusada de homicidio intencional y delitos contra la procuración y administración de justicia, luego de en agosto del 2023, junto a otros agentes, participó en la detención de un hombre que portaba un arma de fuego y droga, y quien extrañamente murió en el operativo, al parecer por un exceso en el uso de la fuerza.

Es oficial paso a desnivel…Quien ya hizo oficial una obra histórica que marcará un antes y un después en el crecimiento y mejoramiento de la movilidad en Hermosillo es el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, con lo que será la construcción del paso a desnivel en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad, que iniciará el 2 de enero del 2025, con una inversión de $400 millones de pesos. ¡Órale!

En esos términos estará la transformación de ese céntrico y transitado crucero, siendo el primero en su estilo, y que, a partir de lo anunciado por Astiazarán Gutiérrez, responderá a los retos que hoy en día se tienen, en cuanto al como ha crecido la Ciudad del Sol, con relación a los miles de vehículos en circulación, y que por eso es considerado como uno de los más peligrosos, con en promedio unos 66 percances viales diarios.

Es por lo que el “Presimun” aliancista destacara que: “Esta obra mejorará la movilidad, reducirá los tiempos de traslado, así como de accidentes de tránsito en este crucero que registra el mayor número de accidentes en la ciudad, de tal suerte que es un ganar-ganar”, al por ahí transitar 74 mil carros, 32 mil 500 por el bulevar Colosio, y 42 mil 500 por el Solidaridad, y es por lo que se genera un caos vehicular en las “horas pico”.

De ahí que está de más el resaltar que “El Toño” Astiazarán así estará cumpliendo una de sus principales promesas de campaña, con esa magna obra que además se realizará con recursos 100% municipales, y sin endeudarse, misma que contemplan que tenga una duración de 14 meses, por lo que para el primer trimestre del 2026 ya estaría concluida, y la cual sería la más emblemática de su trienio. ¡Ni más ni menos!

En lo que es un moderno pasadizo vial que por el bulevar Colosio tendrá dos carriles por sentido, y en las laterales se construirán cuatro carriles, dos exclusivos de vuelta izquierda, uno que se compartirá de vuelta izquierda y de frente, y otro de derecha; mientras que en el Solidaridad serán cuatro carriles por sentido de Sur a Norte y viceversa, y dos exclusivos para vuelta izquierda por sentido, y uno para vuelta derecha.

Además, se edificarán 3 mil metros lineales de ciclovías; y 200 metros lineales de espacio peatonal, e igualmente se reforestarán los camellones con cuatro mil especies entre mezquite, palo verde, palmeras, tabachines, zacatón, entre otros, y se incluirá el sistema de riego por goteo; y en lo pluvial habrá una laguna de filtración para la captación del agua de lluvia que corra por debajo de los carriles, y que sea aprovechada.

Eso sin dejar de lado el que dialogarán con los propietarios de las 63 empresas, entre comercios y de servicios que hay en la zona, para encontrar las mejores soluciones posibles y no afectarlos sus ventas, en el tiempo que duren las obras, aunque sus beneficios serían mayores, una vez que se terminen. ¡Mínimo!

Habrá refugio de mujeres…El que sí que está yendo del dicho al hecho es el gobernador Alfonso Durazo, por como en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, anunciara lo que vendrá a ser un refugio estatal para las féminas que son violentadas por cuestiones de género, cuya edificación iniciará el venidero enero del próximo año. ¡De ese tamaño!

Toda vez que Durazo Montaño estaría pasando del discurso a los hechos concretos, al adelantar que: “Será un espacio para recibir a víctimas de violencia extrema. Tendrá 745 metros cuadrados de construcción, es decir, un espacio significativo”, ya que constará de 21 departamentos y un área común destinada al bienestar de las damas y sus familias que enfrenten un entorno violento, por lo con eso se estará haciendo la diferencia.

O séase que con esa obra Sonora se convertirá en un referente nacional de atención y prevención en ese ámbito, como también con la implementación que se hiciera del protocolo para prevenir, atender y denunciar las acciones de violencia contra las integrantes del sexo débil en los entornos digitales, al constituirse entre los primeros Estados que están llevando a cabo ese sistema, por lo que así se está de avanzada. ¡Qué tal!

Y es que, si bien durante los primeros tres años del actual gobierno estatal se ha logrado una reducción del 10% en los reportes por ese motivo a la línea de emergencia del 911, de los que más de 110 mil llamadas han sido canalizadas a diversas instituciones, ciertamente que continúan siendo muchas, y es por lo que ya no solamente se están atendiendo las causas, sino también el tratamiento de las consecuencias. ¿Cómo ven?

Casi por nada es que Durazo remarcará que: “Quiero que el Estado sea ejemplo nacional en la política de atención hacia las mujeres. Quiero que en materia de mujeres seamos invariablemente los primeros y que representemos la vanguardia nacional, no es un tema de vanidad, es un tema de necesidad”, y es por lo transformara al ex Instituto de la Mujer en Secretaría; además de tener un gabinete paritario. ¡A ese grado!

Por cierto, que ayer el “Gober” durante una gira por Nogales le dio el banderazo de arranque al Operativo Especial de Invierno 2024, que ahora han llamado “Héroes Paisanos”, en un evento que tuvo lugar en el kilómetro 21, en aras de garantizarle la seguridad de los connacionales que en la época decembrinas viajan desde los EU para visitar a sus familias, y de los que se espera que arriben 1 millón 179 mil a todo México. Correo electrónico: [email protected]

