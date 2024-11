Sin medias tintas

¡Son un riesgo choferes!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Son un riesgo choferes…Para que vean en qué condiciones andan circulando los choferes de todos niveles, ahí tienen el aparatoso e insólito choque que causara el operador de un camión nodriza que transportaba vehículos nuevos, después de que el martes de esta semana se estrellara contra el puente peatonal, ubicado en bulevar Luis Encinas y calle De las Américas, ocasionando pérdidas millonarias.

En lo que es percance vial que se suscitara alrededor de las 20:00 horas, en ese céntrico sector de la colonia La Huerta, cuando el conductor, que se desplazaba de Oriente a Poniente, intentó cruzar por debajo de ese pasadizo de metal, sobrepasando la altura del mismo, lo que causó que las cuatro unidades tipo Pick Up, de la marca Chevrolet, que llevaba en la planta alta, se impactaran contra la base de dicha estructura. ¡De ese pelo!

A tal grado fue el impacto, que una de las unidades que eran trasladadas salió proyectada hacia el asfalto, quedando “rebanada” y como pérdida total, al igual que las otras tres chocadas, pero sin que se presentaran personas lesionadas, cerrándose la circulación por varias horas en ese punto, por el tráiler haber quedando en los carriles de tránsito, lo que bloqueó el tráfico, por lo que así estuvo ese impresionante accidente. ¡Zaz!

Así que a reserva de lo que arroje el peritaje sobre la causa de esa colisión, o del por qué el tripulante de ese carro pesado no vio, o detectó que no iba a librar el transitar por ese puentecito, de seguro es porque no iba en sus “cinco sentidos” por varias razones, como es el cansancio, por las largas jornadas de viaje a que los someten, y que para “aguantarlas” muchos hasta se drogan, al no creerse que fuera por una distracción.

Y para no ir muy lejos algo similar está pasando con los que conducen los camiones urbanos en Hermosillo, por la alta incidencia de percances en que se han visto involucrados en el último tiempo, por llegarse al extremo de que se han quedado dormidos al volante, y todo porque a muchos los hacen doblar turnos, por lo que les amanece y anochece trabajando, y es por eso del peligro en que ponen a los usuarios. ¡Palos!

Casi por nada es que se diga que hoy en día están en su peor momento, en cuanto a sobrecargas de chamba, y además con baja paga, y es por lo que hay mucha rotación, de ahí que ya cualquiera puede subirse a manejar un ruletero, sin antes ser capacitado, por lo que así está el riesgo y negligencia de las empresas concesionarias que los contratan; y el del Instituto de Movilidad y Transporte (Imtes), Carlos Sosa Castañeda, ¡bien gracias!

Más menos así estuvo ese encontronazo, y por el cual Ayuntamiento de Hermosillo ya anunció que interpondrá una denuncia contra la empresa propietaria del vehículo de carga que lo propiciara, aun y cuando ese puentecito no sufriera daños estructurales, pero aun así requerirá de arreglos, después de que no se le respetara la altura de 3.7 metros, la cual está claramente señalizada, y es por lo que no se justifica esa falla.

Tan es así que el mismo Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, ya dijera que: “Le pedí ayer mismo -martes- al Síndico Municipal, que presentara las denuncias correspondientes, porque, como en cualquier otro accidente, cuando se daña un bien que es propiedad del dominio público, el responsable debe responder por los daños o reparaciones”. ¡Ni más ni menos!

Alerta por frío invierno…Y contrario a otros años, desde ya están pronosticando que Sonora estará enfrentando un invierno atípico, con un frío que “calará hasta los huesos”, ya que prevén que durante diciembre y enero se registren temperaturas más bajas de lo normal, lo que afectará no solo a la Entidad, sino también a Chihuahua y Durango, por lo que “más vale” que vayan comprando cobijas nuevas. ¡Mínimo!

Para quien dude lo anterior para evidencia está la prealerta que ya lanzara el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, al advertir que el invierno 2024-2025 tendrá valores por debajo de lo acostumbrado, y no es para menos, porque se vaticina la llegada de 48 frentes fríos y siete tormentas invernales, por lo que así de “crudo” estará el “frillázo”, y más por lo por lo poco que ha llovido.

No en balde es por lo que Castañeda Sánchez ya adelantara que: “Puede ser una temporada invernal más fría de lo común. La Coordinación Estatal en conjunto con las coordinaciones municipales ya iniciamos con el proceso de activación de refugios temporales y la identificación de población vulnerable”, como una forma de anticiparse a las que ahora sí que serán las nieves de enero, como dice la famosa canción del Chalino. ¡Glúp!

Es por eso que Armando anunciara que ya tienen listo el operativo especial para esa congelante época, el cual contará con la participación de más de tres mil 500 elementos de diversas dependencias estatales, con el que les prestarán una atención preponderante a las regiones del Norte y la Sierra alta, como Nogales, Santa Cruz, Cananea, Agua Prieta, Bavispe, Bácerac, Huachinera, así como los municipios del Río Sonora. ¡A ese grado!

Luego entonces, y si por la víspera, o los preparativos que ya está llevando a cabo Castañeda se saca el día, se deduce que será un fenómeno inusual con condiciones climáticas extremas, y es por lo que ya están exhortando a la ciudadanía a no confiarse ante los cambios bruscos de temperatura, y el darles mantenimiento a las calefacciones, ya que por estas fechas se triplican los incendios en casas, establecimientos y negocios.

Sin embargo, y como el clima no tiene palabra, es que por otro lado el especialista en meteorología, Antonio Juvera, conocido como “El ClimaHillo”, está anunciando lo que sería un calor atípico para Hermosillo en la segunda semana de diciembre, con temperaturas que podrían alcanzar los 34 grados, que son valores más propios del verano que del invierno, dizque por el fenómeno de La Niña, por lo que ¿A quién creerle?

Advierten a fiesteros…Ahora sí que como una cosa lleva a otra, con la llegada de las fiestas prenavideñas también aumentan las quejas por la música ruidosa, como lo confirmara el director de la Policía Preventiva Municipal, José Ángel Román, al revelar que en la última semana se registraron 786 reportes relacionados con esa problemática, lo que representa un 10% más del promedio, que son unos 700. ¡Órale!

O séase que ya están llegando las fechas en las que los policías empiezan a “batallar” con los hermosillenses a los que les gusta empachangarse con las canciones a todo volumen, sin importarles la tranquilidad de los vecinos, como una vez más se demostrara en el periodo comprendido entre el 18 y 24 de noviembre, en el que se les cargó la chamba por ese motivo, ante lo que se deduce que se pondrá “píor” la cosa con las posadas.

Razón por la cual es por lo que Román Rodríguez señalara que: “La molestia a un tercero, ya sea un vecino o algún morador que haga la llamada al 911, motiva la intervención de los oficiales, quienes solicitan a la persona a cargo de la fiesta que cese la música”, pero en caso de ignorar la indicación, es cuando ya se procede a turnar al enfiestado ante el Juez Calificador, para que determine la sanción que corresponda.

Y es que, aunque cueste trabajo creerlo, pero dan cuenta que hay quienes se ponen más necios que un borracho, y nomás por sus…caguamas no le bajan al “chillón”, como sucediera con una decena de los 786 reportados del más reciente saldo, porque el resto atendió la solicitud de manera voluntaria, y más les valía, por aquello de que, cambiando un poco la expresión, el respeto al silencio ajeno es la paz. ¡Qué tal!

De ahí que ante la advertencia que ya le están haciendo a los fiesteros, vale más que “le bajen de rayitas” a la hora de celebrar esas festividades, porque de lo contrario les va a “salir más caro el caldo que las albóndigas”, y todo por pasarse de estridentes, y es por lo que será mejor que se lleven la fiesta en paz, o sin tanto escándalo, porque ahora sí que pa´ que tanto zapateado, estando el suelo tan parejo. ¡Así la recomendación!

