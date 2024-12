Sin medias tintas

Sigue novela de secuestro

Coche bomba en Sinaloa

“Choca” uno de la AMIC

Es un referente el “Gober”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Sigue novela de secuestro…Y la que se convirtió en un capítulo más de la por algo ya calificada como una novela policíaca es la nueva detención de Irving Gael “N.”, de 16 años de edad, y a quien el pasado 19 de noviembre “desaparecieran” en compañía de Jonathan “N.”, para finalmente ser acusados de secuestro junto a Melanie “N.”, de 28 años de edad, quien también fuera “levantada”. ¡De ese pelo esa complicada trama!

Y es que después de que a Irving lo encontraron al día siguiente de que fuera raptado, lo que es la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no procedió en su contra, como sí lo hicieron con Jonathan y Melanie, por una acusación de plagio de una persona de identidad reservada, cometido en Hermosillo el pasado noviembre, pero pasado ese tiempo ahora lo arrestaron en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¡Zaz!

Es por esa acción tardía que siguen aumentando los “sospechosísmos” y las dudas, en torno a las investigaciones que ha venido llevando a cabo la Fiscalía Estatal, por como hasta pidiera la colaboración de la Interpol y la Secretaría de Seguridad Federal, para apresar al joven hermosillense que regresaba de Costa Rica, luego de asistir a un torneo de boliche, donde ganó una medalla, cuando lo tuvieron previamente.

Por no creerse que a ese campeón bolichista no lo hubieran interrogado, cuando lo encontraron en un parque de la colonia Villa Bonita, sobre el por qué y quiénes los secuestraron en la colonia Loma Linda; además de que a Jonathan y Melanie también los localizaron el viernes 22 de noviembre en la zona industrial Sur, y a quienes se supone que en ese momento igualmente les debieron haber “sacado la sopa”. ¡Mínimo!

Pero el punto es que en todo ese período no involucraron a Irving, e incluso hasta acudió a la citada competencia deportiva que ya tenía programada en la Nación costarricense, con todo y que hasta circulara un video en el que los captores hacían confesar a sus cómplices -Jonathan y Melanie-, pero hasta entonces no lo relacionaron con esa asociación delictuosa que ahora sí le están imputando. ¡De ese tamaño!

A tal punto son los asegunes que hay, que ni siquiera están precisando la presunta participación del deportista en cuestión en esa secuestrada, ni mucho menos otros detalles del expediente, porque sólo se le recluyó en el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), a la espera de que se resuelva su situación legal y su casi segura vinculación a proceso, y es por eso de la confusión que hay. ¡Tómala!

Mientras que Melanie, quien era veterinaria en un rancho del padre del Jonathan, ya está siendo procesada; en tanto que éste continuaba hospitalizado por las lesiones que le provocaron durante su cautiverio, de ahí que lo mantienen bajo custodia policíaca para su audiencia ante el Juez, por lo que así está ese sonado caso que tienen muchas interrogantes, y hasta ahora muy pocas respuestas del Fiscal Estatal, Gustavo Salas Chávez.

Coche bomba en Sinaloa…Donde por lo que se ve la violencia ya pasó al siguiente nivel es en la enviolentada e ingobernable Sinaloa, como lo exhibe el que ahora la madrugada de ayer estallaran un coche bomba, como parte de las disputas internas del Cartel de Sinaloa, con todo y que las autoridades federales insistan en querer “tapar el sol con un dedo”, tocante a esa narcoguerra que ya tiene varios meses. ¡Palos!

Si se toma en cuenta que a esa explosión registrada alrededor de las 3:30 horas, en la colonia rural La Limita de Itaje, ubicada al Oriente de Culiacán, se le suma el que también anteriormente ya han sido reportados ataques desde el aire en diferentes comunidades sinaloenses, es decir, por medio de aviones, pero por el estilo lo han desmentido, o más bien ocultado, como una vez más lo están haciendo. ¡De ese vuelo!

Y para quien dude del como han continuado minimizando esos enfrentamientos entre las narcobandas de “Los Chapitos” y “Mayitos”, después de que los primeros entregaran a Ismael “El Mayo” Zambada a los EU, que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia mañanera presidencial luego luego saliera a negar el que hubiera sido un carro bomba, al estilo de los colombianos.

Sin embargo, García Harfuch podrán decir misa, pero la realidad es que los apanicados ciudadanos de esa Entidad despertaron alarmados tras escuchar esa fuerte detonación, que se oyó a kilómetros a la redonda, pero que están manejando que fue causada por artefactos explosivos tipo dron, en lo que es una versión que nadie se creyó, y más cuando no es el primer explotido de esa clase, por ya haber ocurrido otros en el Sur del País.

O séase que así estuvo ese narcoaviso, que por fortuna no dejó personas lesionadas, a pesar de que antes y después también hubo disparos, en lo que es algo que estaría por verse, si se parte de que en las redes sociales circularon videos que mostraban una columna de humo en el área del estallamiento, pero por encima de eso el gobierno federal sigue defendiendo y manteniendo al rebasado gobernador morenista, Rubén Rocha Moya.

“Choca” uno de la AMIC…Los que han continuado dando de que hablar, y no precisamente para bien, son los polizontes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cuyo comisario es Carlos Alberto Flores, y para nueva evidencia está el que en las primeras horas del pasado lunes uno de ellos se estrellara por alcance contra un camión de carga que hizo alto en un semáforo, resultado con heridas leves.

En lo que es un exceso de velocidad que tuvo lugar a las 00:50 horas, en los bulevares Solidaridad y Camino del Seri, cuando el elemento de la AMIC se desplazaba en un pick up oficial de la marca Dodge, línea RAM, color blanco, doble cabina, en sentido de Norte a Sur sobre la primera vialidad, para terminar estampado, y es por eso que las especulaciones no se hicieran esperar, respecto al cómo iría, y no es para menos. ¿Qué no?

No obstante, y que a la clásica, vía la Fiscalía del Estado, que es de la que depende esa corporación, ya justificaron que el agente se trasladaba a realizar una carga de combustible, pero que no se percató de que el tráiler que transportaba varilla detuvo la marcha, y es por lo que se le incrustara por atrás, y salvándose de no quedar encajado en ese material de construcción, por lo que así se suscitó esas enésima imprudencia. ¡Glúp!

Aun y cuando no deja de ser un “accidente” que está por demás raro, si se analiza que alguien que vaya alertado y en sus cinco sentidos no se le mete por detrás a un vehículo de ese modelo, en primer lugar por las dimensiones del mismo, como para que no lo haya visto, y en segundo por ser un horario en el que no hay mucho tráfico, como para que no lo hubiera detectado, de ahí que sea algo que nomás “no cuadra”. ¡Ñácas!

Tan es así que Carlos Alberto “ni pío” hizo, al no emitir un posicionamiento, tocante a ese encontronazo, por el que ya se quedaron con un picapón menos para realizar las labores investigativas, y todo por no manejar adecuadamente y de manera preventiva, que es lo que quiere creerse, porque a como estuvieron las cosas, las dudas seguirán quedando, y con sobrada razón, por esa ser la impresión. ¡Cuando menos!

Es un referente el “Gober”…El que se ha seguido confirmando como un referente nacional en diferentes áreas es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, y para seña está el que ahora Sonora sea el primer Estado en recibir la certificación en la industria de semiconductores, lo que aumentará el atractivo para futuras inversiones nacionales y extranjeras, además de incentivar la participación de empresas y trabajadores.

Casi por nada es por lo que el Mandatario Estatal destacara la colaboración entre el gobierno, la industria y las instituciones educativas, en aras de fortalecer la empleabilidad y competitividad en la región sonorense, lo que permitirá construir un legado de conocimiento, y con más razón a partir de ese reconocimiento con el que se está sentando un precedente en ese rubro, que hoy en día es de los de vanguardia. ¡Así está ese logro!

Es por eso que Durazo hiciera esa ponderación al encabezar la formalización del Comité de Gestión por Competencias de Semiconductores, vinculado al Plan Sonora de Energías Sostenibles, que consolidará el trabajo conjunto entre gobierno, industria e instituciones educativas, enfatizando que tendrá un impacto significativo en materia de desarrollo económico, capacitación y empleabilidad, innovación y sustentabilidad.

No en balde es por lo que, acompañado de María Guillermina Alvarado, la operadora del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), remarcara que el inicio oficial del Estándar de Competencia en Semiconductores facilitará la formación de especialistas desde las universidades, para impulsar a esa industria en la transición energética con lo que es el Plan Sonora. ¿Cómo ven?

De ahí que es por lo que apuntara que: “A estas condiciones viene a sumarse la formalización de este comité que va a tener una contribución muy importante en la construcción de ese perfil que exigirá la economía del futuro, basada fundamentalmente en semiconductores y en toda la cadena de electromovilidad”, por lo que así se está avanzando en esa modalidad, que desde ya está llamada a ser una de las detonantes de las economías.

Al darse por descontado que será un paso firme para el impulso a la industria local, visibilidad y apoyo gubernamental, así como la promoción de esas certificadas de competencias. ¡Esa es la visión!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X