Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Convocan al Gobernador…Y a partir del anuncio que ayer hiciera la presidenta, Claudia Sheinbaum, es más que evidente que desde ya se están “poniendo el huarache” antes de tiempo, ante las amenazas que ha venido haciendo el Mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de que en cuanto asuma el cargo el próximo enero, empezará haciendo una deportación masiva de indocumentados. ¡De ese pelo!

Tan es así que Sheinbaum Pardo adelantara, que para el venidero martes ya están convocando a los gobernadores de Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, para lo que será la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, que se celebrará en Acapulco, para evualuar la implementación de un plan para hacerle frente a esa posible emergencia, representada por esa avalancha humana. ¡Zaz!

Toda vez que de entrada las regiones que resultarían más afectadas con esa invasión de ilegales de diferentes países son las fronterizas, como es el caso de la sonorense, y es por lo que muy seguramente que el gobernador, Alfonso Durazo, llegará a esa cumbre con algunas propuestas bajo el brazo, para exponerlas ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el de Seguridad, Omar García Harfuch. ¡Mínimo!

A ese grado ya se estarán analizando las probables consecuencias de esa nueva política de puertas cerradas a la inmigración, que estaría instaurando Trump, y es por lo que Sheinbaum manejara, que la idea será el ponerse de acuerdo, en torno a las estrategias que pondrían en práctica, para controlar a los que echarían del “otro lado”, y que se da por descontado que aquí se querrán quedar, para volver a intentar “brincar”.

Aun y cuando la Ejecutiva Federal morenista dejara en claro, que los detalles de esa planificación serán dados a conocer después de esos encuentros, pero precisando que hay una parte que tiene que ver con lo que tendrán que llevar a cabo los consulados, y otra relacionada con el trabajo que deberá hacerse en México, y que es para lo que ya se están preparando, para que el impacto negativo sea el menor. ¡Es la intención!

Sin embargo, con todo y eso todavía están “cruzando los dedos” para que Donald finalmente no vaya del dicho al hecho, partiendo de lo que ya le han prometido, de que harán la parte mexicana para que ya no vuelvan a llegar caravanas de “mojados” a Gringolandia en busca del “sueño americano”, pero que en caso de que lo haga, le propondrán que a los deportados los envíen directamente a sus naciones de origen. ¡Ya mero!

Al ser lo que Claudia anticipó que harán desde el territorio nacional, para agilizar su traslado y no se hagan “un bolón” que provoque un caos en todos los sentidos, y para lo cual quiere pensarse que les asignarán un pre$upue$to extra a los Estados que tendrán ese problemón, por lo que habrá que ver con qué noticias vuelve al respecto Durazo Montaño, a parte de que aprovecharán para evaluar la estrategia de seguridad en general.

¡Otra pifia de la Rectora!…La que está claro que ha seguido reprobando en materia de sensibilida y tacto es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, y para prueba está el que ahora se manifestaran las empleadas del Centro de Atención Infantil (CAI), para denunciar hostigamiento por parte de las autoridades universitarias. ¡Pácatelas!

Porque de acuerdo a la queja que hicieran pública, dan cuenta que con engaños y sin previo aviso les instalaron cámaras de seguridad dentro de los salones, lo que consideran que es una invasión a la privacidad de los menores, ya que las educadoras a veces deben cambiar a las niñas y niños cuando se ensucian, vomitan o tienen sus necesidades fisiológicas, y es por lo que en protesta paralizaron actividades. ¡Tómala!

Y es que, según el testimonio de una de las maestras, relató que el pasado 29 de noviembre no laboraron en el CAI, porque les dijeron que ese día arreglarían la cisterna, pero cuando regresaron el lunes 3 de diciembre esos aparatos de videograbación ya estaban colocados por medio de una empresa privada, por lo que así actuaron con alevosía y ventaja, al no solamente no informarles, sino que además les mintieron. ¡Palos!

Es por eso que ahora están “poniendo el grito en el cielo”, y es por lo que una de las mentoras de nombre Alma, señalara con “dedo de fuego” que: “No nos oponemos a las cámaras, siempre y cuando no nos perjudiquen como trabajadoras. Contamos con el respaldo de nuestro sindicato. Informamos a los padres sobre esta y otras situaciones de hostigamiento por parte de la Dirección”. ¡De ese vuelo!

Ante lo que está de más el apuntillar que así está esa nueva evidenciada para Plancarte Martínez, y es por lo que las inconformes están exigiendo la intervención de quien corresponda, para que atiendan sus demandas, como es la de no trabajar en un área que ya parece un Big Brother, y que es lo que ha generado ese conflicto, pero lo que es hasta ahora, la susodicha simplemente se ha quedado callada, cual ha sido su mala costumbre.

¿Solapan al de la CEDH?…Quien ya se “lavó las manos” como Poncio Pilatos es el diputado, Omar del Valle Colosio, tocante a las denuncias por abuso y hostigamiento que presentaran ex empleadas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) contra el titular, Luis Fernando Rentería Barragán, al salir con que deben ser atendidas por Fiscalía General de Justicia estatal. ¡Qué tal!

En esos términos consideran que está la postura tachada de encubridora que asumiera del Valle Colosio, en su calidad de Presidente del Congreso del Estado, al aseverar que esa instancia legislativa no puede tomar decisiones precipitadas, con referencia a ese sonado caso, porque a su “juicio” el hacerlo implicaría una violación a los derechos humanos del acusado, o del señalado de lo “píor” de Rentería Barragán. ¡Órale!

Cuando lo que se cuestiona es el hecho de que los legisaldores que conforman la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que es a la que le corresponde cuando menos revisar esas quejas, no han mostrado la menor voluntad para hacerlo, con todo y que a la Fiscalía del Estado sea a la que le toque realizar las investigaciones para el deslinde de responsabilidade, pero al parcer así está ese velado solapamiento.

Pues a decir de Omar, ellos solamente se dan por enterados de esos abusos que le están achacando a Luis Fernando, y que una vez que se hagan las indagaciones legales correspondientes, y que se las envíen a la Cámara de Diputados, es cuando la exhibida Comisioncita, por algo tildada de fantasma, procedería a hacer lo conducente, en base a los resultados que arrojara, y en lo que es algo que todavía estaría por verse. ¡Ajá!

No en balde lo que se percibe es que los “levantadedos”, con Colosio a la cabeza, están optando por “patear el bote” para “darle por el lado” al ventaneado de Rentería, como anteriormente ya lo han hecho, por no ser la primera vez que es blanco de esas imputaciones por todo tipo de excesos e irregularidades, sin que hasta ahora nunca lo hayan tocado, y si por la víspera se saca el día, todo apunta a que ocurrirá lo mismo. ¿Cómo ven?

Quitan ranchos a “Narco”…El que está confirmando lo que era un secreto a voces, y que saliera a flote con el asesinato del conocido ganadero, Luis Alejandro Morales Aguilar, el pasado 28 de agosto, es el secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor Enríquez, de que el crimen organizado ya estaba invadiendo los ranchos del Norte del Estado, al revelar que después de ese homicidio ya han recuperado nueve. ¡Glúp!

Con lo que se confirma lo ventilado por los rancheros, de que ya no podían ni entrar a sus propiedades por la violencia imperante, y que mejor los estaban dejando en manos del “Narco”, para no arriesgarse, porque lo que son los diferentes niveles de “Seguridad”, nomás no atendían sus denuncias, hasta que la cosa pasó a mayores, y en las inmediaciones del retén militar de Querobabi “levantaron” y mataron a Luis Alejandro.

Es hasta entonces que procedieron en consecuencia, y porque Morales Aguilar era hermano del secretario de la Unión Regional Ganadera de Sonora (UGRS), y que es por lo que su dirigente, Juan Ochoa Valenzuela, finalmente levantó la voz para exigir justicia y más seguridad, pero aun así es un homicidio que todavía no han esclarecido, pero en tanto han estado rescatando esos predios para criar ganado. ¡De ese tamaño!

De ahí que Enríquez García revelara que, en esos lugares, en su mayoría ubicados en la zona Sur del municipio de Pitiquito, han asegurado armas y detenido a varias personas involucradas en actividades ilícitas, al apuntar que: “En estas operaciones hemos encontrado gente armada que ha sido neutralizada, detenida, etcétera”, por lo que a ese grado ya habían llegado los integrantes de los cárteles que se mueven en esa región.

Eso porque es de sobra sabido que utilizan esos inmuebles como centro de operaciones y para toda clase de cruces, como drogas, tráfico de humanos y armamento, y es por lo que en su momento les estorbara Morales, porque ya casi se habían apropiado de su rancho, y al denunciarlos lo ejecutaron, y cuyo asesino apodado “El Zódiaco”, según esto todavía anda huyendo, a decir del Fiscal del Estado, Gustavo Salas Chávez. ¿Cómo ven?

