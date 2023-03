Sonora logra ocho plazas en ajedrez durante Macro Regional en Sinaloa

Ese grupo de atletas sonorenses representará a la entidad en Tabasco en los Nacionales Conade

Un total de ocho ajedrecistas sonorenses avanzaron a los Nacionales Conade 2023 después de conseguirlo en el Macro Regional que se celebró en Culiacán, Sinaloa, el fin de semana pasado.

Los sonorenses del “deporte ciencia” que calificaron lo hicieron tras ubicarse como primero, segundo, tercero o cuarto lugar regional, luego de enfrentarse a las delegaciones de Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.

Como campeona regional pasó a la etapa nacional Fátima Medina Cinco (Sub 16 femenil) ya que lideró esa categoría y acudirá como parte de la delegación de Sonora en Villahermosa, Tabasco, en junio próximo.

Mientras que como segundos lo hicieron el multimedallista de los Nacionales Conade 2022, Raúl Moisés Cárdenas Armenta (quien ganó siete medallas: dos de oro y cinco de bronce el año pasado) e Ian Paolo Espinoza Vázquez, en las categorías Sub 14 y Sub 16, respectivamente.

Además, tres sonorenses finalizaron en el tercer puesto: Óliver Armín Álvarez Ochoa (Sub 12), Haley Judith Leyva Laguna (Sub 14) y Laura Ximena Soto Guzmán (Sub 16), asimismo, dos aseguraron su estancia nacional al terminar en el cuarto sitio, siendo ellos: Mateo Ruiz Gastélum (Sub 12) y Édgar Omar Espinoza Vázquez (Sub 16).

Comparte esto: Twitter

Facebook