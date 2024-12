Suma James Harden tres mil triples; Se suma a Stephen Curry

Son los únicos jugadores en lograr la hazaña en la NBA

Agencias

James Harden se ha unido a Stephen Curry, de Golden State Warriors, como los únicos jugadores de la NBA en alcanzar los 3,000 triples en su carrera.

Harden alcanzó el hito en la primera mitad de la victoria de los LA Clippers por 126-122 sobre los Denver Nuggets el domingo por la noche. Anotó tres triples en la primera mitad y tres más en la segunda mitad, mientras lideraba a los Clippers con 39 puntos.

“Otro de esos logros que nunca das por sentado”, dijo Harden. “La cantidad de trabajo que he puesto -incontables días y noches en los que me he esforzado- mucha gente no lo ve, pero los resultados ocurren, así que estoy agradecido”.

Harden se quedó a las puertas de un triple-doble, con nueve rebotes y 11 asistencias.

El logro puso fin a una semana destacada para el escolta de 35 años. Harden anotó 43 puntos (su mayor cantidad como Clipper) en una victoria como visitante sobre los Washington Wizards el miércoles, su partido número 100 de su carrera con 40 o más. Se unió a Wilt Chamberlain, Kobe Bryant y Michael Jordan como los únicos jugadores en lograrlo.

“Tuvo ese primer cuarto contra Washington en el que le recordó a la gente: ‘Oye, todavía puedo salir aquí y anotar 40 puntos muy rápido'”, afirmó el entrenador de los Nuggets, Michael Malone.

Los Clippers tienen un récord de 13-9 sin la superestrella Kawhi Leonard, quien aún no ha jugado esta temporada mientras lidia con una inflamación continua en su rodilla derecha reparada quirúrgicamente.

Harden ha recibido la tarea de llevar una mayor carga ofensiva en ausencia de Leonard, así como también de la partida de Paul George como agente libre en la temporada baja. Ha respondido y, en ocasiones, como contra los Wizards, sus esfuerzos han recordado sus años de prolíficos anotadores con los Houston Rockets.

Malone señaló que Harden ha madurado y ha respondido a lo que se le ha pedido como base.

“Él toma casi todas las decisiones clave para su ofensiva”, apuntó el entrenador. “También puede vencerte con su juego, y eso te muestra el talento, te muestra la calidad de su juego, donde no es solo el anotador”.

