Suman 463 casos de dengue en Sonora

El secretario de Salud, José Luis Alomía, dijo que no se han presentado decesos y en el caso de Guaymas, donde se tiene gran número de afectados, la mayoría son en la zona rural, donde continúan los trabajos preventivos

Un total de 463 casos de dengue se han registrado en Sonora en el año, sin que se hayan reportado decesos por la enfermedad, informó el secretario de Salud en el estado, José Luis Alomía Zegarra.

A través de un comunicado indicó que las acciones preventivas que ha realizado el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud (SS), en coordinación con los municipios y la ciudadanía, han llevado a que Sonora está entre los estados con menos casos confirmados de dengue.

Enfatizó en que desde inicios de este año se ha trabajado en la prevención del dengue en todo el estado, llevando información y acciones contundentes para evitar los criaderos de mosquitos y que estos no se reproduzcan.

“Podemos enfatizar en que, si no hay mosquitos no hay dengue, no es una enfermedad que se transmita de persona a persona, ya que para que haya transmisión de dengue tiene que haber de fuerza es el mosquito, y cuando trabajamos eliminando los criaderos, pues estamos trabajando obviamente para que no haya ya transmisión”

En el caso de Guaymas, el secretario de salud confirmó que los casos que se han presentado en ese municipio son en la zona rural y no en la urbanizada, por lo que los trabajos de prevención continúan.

Por su parte, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Universo Ortiz Arballo llamó a las familias a permitir el ingreso a sus hogares del personal de Salud que verifica que no haya criaderos en los domicilios.

Puntualizó que el personal está debidamente identificado y uniformado, a fin de evitar confusiones y riesgos.

