‘Terrifier 3’ sacude la taquilla: el slasher sin calificación que desafía récords con más de 55 millones de dólares

A pocos días de su llegada a los cines internacionales, coincidiendo con Halloween, ‘Terrifier 3’ de Damien Leone sorprendió al público estadounidense y europeo, con un éxito rotundo en taquilla que alcanzó los 55 millones de dólares. Esta cifra es impactante, considerando que la película tuvo un presupuesto de tan solo 2 millones, y se ha ganado el estatus de fenómeno, así como la etiqueta de “película sin calificación por edades más taquillera de la historia”, según la plataforma Bloody Disgusting, productora del filme.

Bloody Disgusting, que también produce la famosa franquicia de terror ‘V/H/S’, compartió un mensaje en el que Leone celebraba el hito, afirmando: “Terrifier 3 ha superado los 50 millones en la taquilla mundial y, oficialmente, se convierte en el largometraje más taquillero sin calificación por edades, incluso superando a las películas con calificación NC-17 más taquilleras”.

Sin embargo, este récord ha sido puesto en duda debido a la competencia de un clásico del género zombi. La obra maestra de George A. Romero, ‘Dawn of the Dead’ (1978), registró según el AFI Catalog una recaudación mundial de 66 millones de dólares, aunque existen discrepancias, ya que otras fuentes como The Numbers estiman ingresos domésticos más bajos, de alrededor de 5 millones.

Pese a la incertidumbre en torno al récord, el impacto de ‘Terrifier 3’ en la industria es innegable, y su éxito parece destinado a continuar. De alcanzarse los 67 millones de dólares, su posición como la película sin calificación más taquillera sería indiscutible, consolidando el logro de Art el Payaso y su terrorífica franquicia en la historia del cine de horror.