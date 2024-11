Triunfo de Wicked sobre Gladiador II en taquilla nacional, pero con resultados globales inesperados

Este fin de semana, las películas Wicked y Gladiador II se enfrentaron en la taquilla estadounidense, con resultados que evidenciaron una marcada preferencia por la adaptación cinematográfica del musical de Broadway. Aunque ambas cintas eran esperadas con entusiasmo, el público mostró un claro favoritismo por el filme protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

De acuerdo con Variety, Wicked alcanzó una impresionante recaudación de 114 millones de dólares en 3,888 salas de cine de Estados Unidos, superando las expectativas y rompiendo el récord como el mejor estreno para una adaptación de Broadway, anteriormente ostentado por Into the Woods (2014). Este debut también posicionó a la película como el tercer mayor estreno del año en territorio nacional, solo detrás de Deadpool & Wolverine (211 millones) e Inside Out 2 (154 millones).

En contraste, Gladiador II, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Paul Mescal, registró ingresos más modestos. Su estreno en 3,573 salas de Estados Unidos y Canadá generó 55.5 millones de dólares, cifra por debajo de las expectativas iniciales que oscilaban entre 60 y 80 millones. Estos resultados fueron considerados decepcionantes para los productores, quienes esperaban un mayor impulso debido a la popularidad de la primera entrega.

Sin embargo, el desempeño global de ambas producciones contó otra historia. Gladiador II, al haberse estrenado una semana antes en más de 63 países, acumuló 221 millones de dólares en ganancias internacionales. En comparación, Wicked obtuvo 164.2 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana, según datos de CNBC.

Paul Mescal, protagonista de Gladiador II, expresó recientemente en una entrevista su deseo de incentivar al público a disfrutar ambas películas en los cines. “Creo que se complementan muy bien porque son muy diferentes. Y si amas el cine, sal y apóyalo”, comentó en el estreno internacional de su película. Mescal también destacó la responsabilidad que sentía al asumir un papel tan emblemático, asegurando que buscaba dotar a su personaje de profundidad emocional y autenticidad.

Por su parte, Ridley Scott señaló que su objetivo con el nuevo protagonista no era replicar al legendario Máximo, sino aportar un enfoque más humano y menos arquetípico al género épico. A pesar de los desafíos en taquilla, el cineasta manifestó su confianza en Mescal como el estelar de esta ambiciosa producción.

Los resultados de este fin de semana no solo reflejaron el poder del público estadounidense para determinar récords nacionales, sino también el impacto de los estrenos escalonados a nivel global, lo que permitió a Gladiador II superar a Wicked en el total internacional.