Xóchitl Gálvez consideró formar un nuevo partido político tras sus recientes aspiraciones

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz reveló que estaba analizando la posibilidad de crear un nuevo partido político, según lo expresó durante una entrevista con Manuel López San Martín para MSV Noticias.

Gálvez explicó que este proyecto estaría basado en ciudadanos independientes, marcando distancia del PAN y el PRI. Además, destacó la importancia de integrar perfiles honestos y frescos para diferenciarse de las prácticas tradicionales.

“Que realmente esté cerca de la gente, no sean los mismos tranzas (…) habría que tener derecho de admisión; que no sea un Murat, un Yunes, son personajes que no deberían ser recibidos en un partido político”, afirmó la exsenadora.

Aunque subrayó su respeto hacia los partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), señaló que era necesario ofrecer algo diferente para responder a las demandas de la ciudadanía. “No hay manera de tener una propuesta distinta si no fuimos capaces de cubrir las casillas, sólo tuvimos representante de casilla en el 40%”, puntualizó.

Gálvez también abordó las críticas que recibió por no defender los resultados de la elección presidencial. Aclaró que respetaba las posturas de quienes creían en el triunfo de la coalición, pero aseguró que fue “una pelea perdida” debido a diversas deficiencias en el proceso electoral.

Este anuncio plantea interrogantes sobre el futuro de la política mexicana y si Gálvez logrará consolidar un movimiento ciudadano con el potencial de transformar el panorama partidista actual.

